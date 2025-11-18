市長率眾請願 與商圈共榮共存

雲林縣斗六市長林聖爵18日與上百名支持民生南路新建人行道的市民，以遊街方式前往縣議會陳情。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市長林聖爵18日與上百名支持民生南路新建人行道的市民，以遊街方式前往縣議會陳情，強調孩童、長者與身障者安全通行的重要性；對於有店家認為設置人行道將影響商圈發展，林表示人行道的設置可增加汽機車停車格、卸貨區，絕對不是與商圈對立，而是共榮共存，他堅決做對的事。

斗六市公所規畫於民生南路兩側設置1.5公尺至2公尺寬人行道，沿線商圈店家認為路幅縮小將導致車流壅塞、商圈衰敗，13日才到縣議會向議員、出席縣政總質詢的縣長張麗善陳情。18日林聖爵與上百名民眾再度前往縣議會向議員、張麗善陳情，張呼籲雙方持續溝通、取得共識、達到雙贏。

林聖爵表示，之前有民生南路店家反對設置人行道，他與很多民眾認為設置人行道是對的事，所以才會與民眾以遊街方式至議會陳情。人行道的設置絕對不是與商圈對立，是共榮共存。

林聖爵說，這次有許多身障人士坐著輪椅來支持設置人行道，設置人行道「是所有斗六市民說了算！」他身為斗六市長，堅持做對的事情，有安全的人行道，才有繁榮的商圈發展。

斗六市公所指出，新建人行道案採「車道瘦身」方式，並未減少車道數量，而是將車道由3.7公尺調整為3.2公尺，改善後可達成3項效益，包括汽車停車格由31格增至70格、機車格突破300格、增設4處卸貨區，「停車位變多、交通更安全，商圈也更有活力」。

陳情民眾提到，民生南路長期人行空間不足，經常要走在道路旁與車輛爭道，不僅生活上、購物上不方便，更是危及人身安全，他用行動支持新建人行道。