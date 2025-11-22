市長盃公教桌球賽 350人競技

市府公教桌球賽登場，副市長趙卿惠親自下場開球秀球技。（人事處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市政府今年公教人員市長盃桌球賽，二十二日在歸仁國小體育館熱鬧展開，共有市府各局處及所屬機關、學校組成三十二支隊伍、約三百五十名同仁參賽，展現滿滿運動能量與團隊向心力。活動由副市長趙卿惠主持開幕及開球，帶動競賽氣氛。展現市府團隊的凝聚力。

趙卿惠致詞時表示，南市府近年積極推動「健康城市」與「友善職場」，人事處也從靜態到動態、從工作延伸至生活，規劃多項員工關懷措施，協助同仁提升身心健康，大家要透過健康飲食，並搭配規律運動，才能有效降低肥胖風險，共同打造更健康、更有活力的城市。

主辦單位人事處表示，市長盃桌球賽已成為市府重要文康活動之一，透過跨機關友誼競賽增進情誼，也鼓勵大家在運動中找回工作動力，以更佳身心狀態提供市民優質服務，賽事成績將公布在網站。