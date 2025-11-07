市長祝賀灣中校運 戰鼓震撼演出吸引目光

市長黃偉哲祝賀大灣高中校運順利圓滿，並期勉學生奮發向上。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

台南市永康區大灣高中積極推展社團活動，提供學生多元學習表演舞台，其中戰鼓隊在第四十二屆校慶運動會中以磅礡氣勢的鼓聲揭開序幕，展現出學生們對傳統鼓藝的熱情與堅持。市長黃偉哲也到場祝賀灣中校運順利圓滿，並期勉學生奮發向上。

大灣高中戰鼓隊成立迄今邁入第十一年，秉持著「傳承文化、發揚鼓藝」的精神，致力於保存並推展傳統民間藝術活動與文化傳承，發揚鼓藝價值及精神。戰鼓隊利用假日時間訓練，鼓勵學生課餘參與正當活動，落實多元能力發展。

大灣高中戰鼓隊在校運中，以磅礡氣勢的鼓聲震撼演出，吸引眾人目光。（記者汪惠松攝)

多年來，戰鼓隊在各項演出與比賽中均有優異展現，屢獲佳績，例如一一一至一一三學年度參加台南市傳統藝術比賽，獲得國中組鼓術甲等及兩個優等。並曾獲邀參與永康大灣天公廟武龍宮音樂才藝表演，永康區大灣廣護宮建醮文化祭演出，及台南市中等學校運動會開幕表演等。成為校內外推廣傳統藝術的重要團隊。

灣中校長李宜芳表示，該校戰鼓隊不僅是學校藝術教育的重要象徵，更是學生培養團隊精神、毅力與文化自信的平台。戰鼓隊藉由比賽與表演增強學生向心力與成就感，深化社區民眾對民俗與地方信仰的認同，成為校內外推廣傳統藝術的重要團隊。未來將持續培育更多熱愛傳統藝術的青年，讓震撼人心的鼓聲成為延續文化傳承的最佳見證。