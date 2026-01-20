市長致函家長 提醒寒假注意重點

寒假到來，市府發布「偉哲市長致家長的一封信」，希望共同打造平安、健康、充實的寒假。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

一一四學年度上學期二十日結業，迎接即將到來的寒假及春節連假，市府發布「偉哲市長致家長的一封信」，除向家長及學生表達關懷，提醒寒假期間七項安全與健康重點，並呼籲家長留意孩子動向與身心狀況，共同打造平安、健康、充實的寒假。

教育局表示，市長致家長的信中指出，家長與學校可協助孩子在生活、情緒、人際上維持穩定步調，並提升安全意識，整合校園安全、詐騙防制、數位安全及心理健康等面向，提出「七項重點提醒」，包括留心周遭、快步離開；就近求助、尋求庇護；冷靜面對、及時告知；識破詐騙、守住荷包；安心上網、保護自己；規律生活、健康相伴；照顧情緒、培養韌性等。