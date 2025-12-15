市長蔣萬安就職滿3年 北市警用智慧科技建構安全之都

台北市長蔣萬安就職滿3週年，市警局今（15）發佈新聞稿指出具體落實「安全之都」施政主軸，除持續推展治安工作外，更積極運用AI及科技軟硬體設備，精進維護治安與交通。

台北市長蔣萬安就職3年北市警局各項表現評比名列前茅。（圖／翻攝畫面）

市警局在治安方面，率全國之先成立「數位科技戰情中心」，面對日益複雜的犯罪型態與大型活動維安需求，並整合所屬機關量能，啟動「科技聯防」革新戰略，使北市全般刑案等犯罪破獲率統計，以及在偵防詐欺犯罪工作、防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品在全國評比中均名列前茅。

北市警方另透過大數據分析，刑案以詐欺占比最高、成長幅度亦最顯著，會同法務局、資訊局研議對策，建置全國首創「AI詐騙廣告偵測系統」，進行詐騙廣告前端監測與通報下架作業，落實「主動偵測、即時阻詐」的防堵策略，對於未依詐欺犯罪危害防制條例規定時限內下架的廣告，均函送數發部依法裁罰。

市警局表示，交通方面則開發建置「現場處理APP」，員警透過「道路交通事故e化處理行動裝置」平板，製作交通事故資料，同步上傳e化系統資料庫，大幅提升事故處理速度，減少民眾等候時間；在跨年煙火、燈會等數十萬人參與的大型活動中，透過戰情中心的數據分析與即時觀測，能迅速調度警力、分流人車與提高突發事故處理效率。

市警局提到，根據全球設計及建築公司Gensler公布「2025全球最想長居城市」調查報告，台北市在「安全穩定」及「降低犯罪」等八大指標全面超越國際平均數，榮登全球第一；遠見雜誌「2025縣市總體暨永續競爭力調查」公布北市獲「競爭力首善之城」殊榮，其中「治安」面向為六都第一。

另天下雜誌「2025永續幸福城市大調查」中，內含治安、交通數據與民眾對治安滿意度之施政面向，亦列六都第一；Travelbag旅遊雜誌發布「2025夜間旅遊最安全城市」，台北市夜間安全評分榮獲全球第二，以及英國Time Out旅遊雜誌今年公布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」，臺北市亦勇奪冠軍。

市警局強調，多元正面評價顯見台北隊穩健的警政工作深受市民與國內、外旅客的肯定，未來將持續以科技精進民眾有感的治安治理作為，建構安全、安居、安心的生活環境，共同勾勒「幸福城市」藍圖。

