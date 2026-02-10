市長蔣萬安帶隊進包廂 春安專案啟動宣示治安不打烊

市長蔣萬安昨（9日）與大安分局警方，一同到KTV執行春安專案。翻攝畫面

台北市「115年加強重要節日安全維護工作」春安專案，昨（9日）深夜正式啟動。市長蔣萬安當晚親赴警察局大安分局，除聽取勤務簡報外，也特別與第一線執勤同仁互動，甚至帶頭高歌，為長時間值勤的警消與市府同仁打氣，現場氣氛熱絡，象徵春安勤務全面上線、治安不打烊。

「115年加強重要節日安全維護工作」自2月9日晚間10時起至23日深夜12時止，為期15天。台北市政府動員警察、消防、衛生、環保、建管、商業處等跨局處力量，展開擴大聯合稽查與巡查勤務，全力守護春節期間治安與公共安全。

蔣萬安在致詞時強調，春安工作沒有鬆懈空間，並向執勤同仁提出三點提醒，第一是「不要鬆懈」，務必堅守崗位、提高警覺；第二是「料敵從寬、禦敵從嚴」，對每一個突發狀況都要嚴謹以對；第三則是「不要三不管」，寧可撈過界，也要強化跨單位橫向聯繫，甚至與中央保持即時的垂直溝通。

蔣萬安也特別叮囑同仁注意自身安全，強調只要依法執行公權力，市府一定全力相挺，對任何犯罪行為「絕不護短、絕不手軟」，展現市府維護治安的明確態度。

市府指出，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」始終是重要節日期間的三大主軸。大安分局配合春安專案，同步執行靖城專案，針對人潮聚集處、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集場所，加強巡邏密度與警力部署，提高見警率，並落實防制酒後駕車及即時應變機制，確保春節期間市民能安心過好年。

在歌聲與掌聲中啟動的春安勤務，不只是象徵士氣凝聚，也展現市府團隊站在第一線、與執勤人員並肩守護城市安全的決心。



