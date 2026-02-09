市長蔣萬安親自率隊臨檢！北市重大節日安全維護今開跑

今天是台北市重大節日安全維護工作的第一天，市長蔣萬安率隊前往北市Sogo錢櫃進行臨檢。（圖／翻攝畫面）





今天是台北市重大節日安全維護工作的第一天，市長蔣萬安晚間前往北市警局大安分局聽取擴大臨檢工作簡報，蔣萬安致詞時提出三點提醒，第一、不要鬆懈，第二、要嚴謹面對每個突發狀況，第三、不要三不管，除了即刻通報外，務必強化與其他單位的橫向聯繫，甚至和中央的垂直聯繫，隨後市長蔣萬安也前往Sogo錢櫃實地視察臨檢狀況。

市長蔣萬安聽取簡報。（圖／翻攝畫面）

蔣萬安致詞時表示，首先向勇敢守護所有市民朋友節日安全的市府團隊致敬，另外蔣萬安針對市府日前在1219案後，市府團隊隨即啟動三階段強化演練，日前才進行第三階段台北、新北跨縣市跨局處的對接，以及聯防應變昨天台北捷運發生的重大案件。

也因為有了這些訓練，昨天台北捷運發生的重大（縱火）案件，包括警察局、消防局、捷運公司的各單位，第一時間即刻的緊急應變，同時啟動聯合機制，隨即馬上掌握嫌犯，並在3個小時內逮捕到案，蔣萬安也給予警察局、消防局、捷運公司及相關單位及極高的肯定。

北市重大節日安全維護工作今天開跑，市長蔣萬安前來聽取簡報。

最後蔣萬安也給出三個提醒，第一、去年底1219隨機攻擊案後，市府即刻啟動三階段演練，提醒所有同仁，不要因為時間的消逝而鬆懈，務必提高警局；第二、料敵從寬禦敵從嚴，面對突發狀況，一定要用嚴謹和最嚴肅態度面對，非常有警覺性看待每個可能的狀況發生；第三、不要三不管，寧可撈過界，不管發生哪個場域，一定要橫向聯繫即刻通報，甚至是和中央垂直通報，依法執行公權力，市長一定當最強力後盾。

市長蔣萬安率隊到Sogo錢櫃臨檢。（圖／翻攝畫面）

市長蔣萬安在視察完畢後，與警察同仁一同前往北市忠孝東路Sogo錢櫃進行實地視察，期間也向民眾宣導注意安全，民眾見蔣萬安市長到來，宛如見到明星般，紛紛拿起手機拍照，引來不小騷動。

