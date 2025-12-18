市長魏嘉彥慰問三戶原住民急難家庭 致贈救助金助度過難關

花蓮市長魏嘉彥偕同原行課長張金蓮前往國盛里、國興里及主權里，探視三戶因重病、重大事故與親人離世而陷入困境的原住民家庭，並代表花蓮市公所致贈急難救助金，盼在家庭最艱難的時刻提供即時的支持。

魏嘉彥市長表示，疾病、意外與離別往往來得突然，讓家庭措手不及，但無論遇到什麼困難，市公所都會站在族人身旁，確保他們不會孤單面對。他也指示原行課持續追蹤三戶家庭需求，必要時協助媒合醫療、社福及關懷服務，讓案家在恢復生活的過程中得到最實際的支持。

慰問的家庭中，住在國盛里的阿美族陳徐案主因肺炎併右肺膿瘍與呼吸衰竭等重症，自今年六月起住院近三個月，期間接受胸腔鏡手術、進入加護病房與呼吸照護中心，累積醫療費用高達十五萬五千元。案主原以送貨工作維持家計，育有六名子女，其中仍有兩名在學需扶養，住院後家庭收入驟減，生活壓力倍增。魏市長除關懷其術後復原狀況，也致贈兩萬元醫療補助金，以減輕沉重醫療支出。

另一戶為住在國興里曾姓泰雅族青年，他在去年放學後外出用餐途中，遭違規迴轉汽車撞擊，導致胸腰椎骨折與脊髓完全損傷，需長期復健且行動依賴輔具。而在今年七月至九月，每月復健費用高達九萬多元，最近更因要進行重建手術，以致經濟更形吃緊。魏市長到場勉勵他保持信心，也代表市公所致贈一萬元補助金，協助家庭撐過漫長的復健過程。



住在主權里的林姓男子為低收入戶身分，日前因癌症病逝，所需支付七萬八千多元的喪葬費用由其妹獨力負擔。案主的妹妹照顧重病兄長多年，還需同時撫育兩名在學子女，家庭經濟原已拮据，如今更添壓力。魏市長前往慰問並致哀，肯定其長年照護親人的辛勞，並致贈一萬元葬喪補助，盼減輕家屬的急迫支出。