市長魏嘉彥春安前夕慰勞基層 感謝守護市民平安過年

為表達對春節期間第一線安全維護人員的最高敬意與感謝，二十九日晚間花蓮市長魏嘉彥偕同花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥等人，於春安工作開始前，前往警察、消防、民防、巡守隊、義警、義消等春安工作單位慰問，提前向堅守崗位的同仁致上謝意（見圖）。

魏市長一行除致贈禮券、泡麵等慰勞品外，另還致贈加菜金予警察及警消人員，同時還贈送馬克杯禮盒，感謝大家犧牲與家人團聚的時間，無私奉獻、守護社區治安與交通安全，讓市民能夠安心迎接農曆新年。

市長魏嘉彥表示，春節是家家戶戶團圓的重要時刻，但對警察、消防及協勤單位而言，卻是最忙碌的時候，因為有他們全天候守護，花蓮才能維持穩定與安全，讓市民放心過好年。他也提醒市民朋友，春節期間外出返鄉或旅遊，務必遵守交通規則，共同維護安全的生活環境。

花蓮地區春安工作將自二月九日起至二月二十三日止為期十五天，期間將全面加強治安維護、交通疏導及為民服務工作。花蓮市公所選在春安工作展開前夕前往慰勞，希望讓春安工作人員在投入高強度勤務前，感受到市公所與地方民意代表的支持與關懷。

出席此次春安慰問行程的人員包括花蓮市公所民政課長葉勁逸，市民代表謝宜萱、江如玲、林百瑞、游政霖、莊依婕、田珍綺等。