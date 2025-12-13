市長魏嘉彥與花蓮遠百共推藝文公益 青年畫展盛大開幕

由花蓮市青年公共事務促進會主辦，花蓮市公所與遠東百貨花蓮店協辦的「心光綻放‧公益畫展 X 歡樂市集」，十二月十三日（六）中午在花蓮遠百館內一樓 H&M 店前隆重開幕，這次畫展將持續展出至十二月二十八日，市公所邀請市民朋友一同走進充滿溫度的藝文與公益空間。

花蓮市長魏嘉彥、花蓮市民代表會主席楊哲灃、市民代表游政霖，花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮遠百店長王翔新以及國風國中校長劉文彥等貴賓都親臨現場共同為活動揭開序幕，在每一位學生的導覽下逐一欣賞畫作（見圖）。

魏嘉彥市長表示，市公所長期重視青年參與公共事務與藝文發展，很高興看到青年公共事務促進會以藝術結合公益，讓年輕創作者有舞台、也讓城市多一份溫暖。他說，花蓮近年面臨地震與風災的考驗，更需要透過藝術與社群活動療癒人心、連結彼此。希望大家來看展、逛市集，也用行動支持青年與公益，讓善意在花蓮持續發光。

遠百花蓮店長王翔新指出，遠百一直希望成為在地文化與公益的推手，很榮幸與市公所、青年團體共同合作，讓百貨空間不只是購物場域，更是城市交流、藝術展現的舞台。期待透過這次畫展與市集，讓更多人看見花蓮青年的創作能量，也把溫馨的聖誕氛圍帶給每一位市民朋友。

國風國中校長劉文彥表示，這次活動以「公益畫展」為核心，感謝市公所與花蓮遠百提供國風國中美術班孩子們一個展現才華的平台。他也鼓勵國風美術班的孩子們持續精進、拓展藝術發展的可能性。

花蓮市青年公共事務促進會理事長董璧甄表示，這次畫展同步開放作品收藏，所有展售收入提撥20%捐贈在地慈善單位及弱勢團體，以實際行動回饋社會，並提升民眾藝術欣賞能力與美學素養；她提到，要特別感謝已故的市民代表會前主席李振瑋，讓公益畫展能夠邁入第三年，希望未來能持續辦理，給青年畫家們一個展現自己的舞台。

活動另規劃「歡樂市集」，結合美食、手作、音樂等療癒體驗，邀請花蓮在地青年音樂人演出，協助民眾在高壓生活中舒緩身心、獲得情緒支持，促進人與人之間互動交流，增進社區凝聚力。主辦單位期盼藉由聖誕季溫馨氛圍，建立口碑、吸引遊客觀光，帶動花蓮人潮，也讓青年創作者、音樂人與創業者有更多展現與發展空間。歡迎市民朋友踴躍參與，共同感受「心光綻放」的城市力量。