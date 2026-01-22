市長魏嘉彥走訪九校表揚全國語文競賽獲獎學子肯定語文實力與文化傳承

花蓮市長魏嘉彥二十日起至二十二日，一連三天分別前往東華附小、明義國小、慈大附中、花崗國中、美崙國中、國風國中、花蓮女中、花蓮高中及花蓮高商，親自表揚一一四年全國語文競賽得獎同學。這次總計三十一位學生獲獎，展現花蓮學子深厚的語文素養與多元語言實力。



市長魏嘉彥表示，全國語文競賽考驗的不只是臨場表現，更是長時間累積的閱讀力、思考力與文化理解力。學生能在全國舞台上獲獎，代表對語言的掌握已從「會說、會寫」，進一步走向「理解文化、表達觀點」，這正是語文教育最珍貴的成果。



魏市長進一步說出，從國語到台語、客語及各族語的表現，這群學子不僅展現學生多元語言能力，也反映花蓮對母語與文化傳承的重視。語言是連結世代與族群的重要橋梁，唯有在校園紮根，文化才能延續。市公所未來也會持續與學校攜手，讓孩子在尊重多元、理解文化的環境中成長，培養帶得走、一輩子受用的能力。

一一四年全國語文競賽花蓮市得獎名單分別為慈大附小國中學生組國語演說優等羅晨昀；慈大附中高中學生組國語作文優等林芊逸、高中學生組臺灣台語情境式演說優等范庭婕、國中學生組寫字甲等李婕恩。東華附小國小學生組國語朗讀優等巫可安；明義國小國小學生組臺灣台語讀者劇場甲等王亭予、張羽岑、莊依蓉、楊錫允，撒奇萊雅族語讀者劇場特優江若宣、江筠唯、林品芸；花崗國中國中學生組國語朗讀特優王安婕；美崙國中國中學生組臺灣台語讀者劇場甲等宋霈潔、李昊謙、童心潔、賴可霆；國風國中國中學生組臺灣台語朗讀優等林宣彤、撒奇萊雅族語朗讀優等陽祁凌、作文優等簡義家、臺灣客語情境式演說甲等黃譯禾；花蓮女中高中學生組國語演說特優紀宥安、阿美族朗讀特優萬宥希、太魯閣族語朗讀特優申沛萱、撒奇萊雅族語朗讀特優林芷立、撒奇萊雅族語情境式演說優等吳江敏；花蓮高中高中學生組賽德克族語朗讀特優胡沐霖、國語字音字形優等楊知叡、臺灣客語情境式演說優等陳詠勛、寫字甲等田柏祥；花蓮高商高中學生組臺灣台語朗讀優等賴昱呈。