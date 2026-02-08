市長黃偉哲走訪七股關懷獨居長者

市長黃偉哲關懷長者，並為長者添衣。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／七股報導

寒流一波波，八日市長黃偉哲特別前往偏鄉七股區送暖獨居長者，還不斷叮嚀長者們要「吃燒燒、穿暖暖」，同時還贈送年菜和生活物資給長者，希望市府的溫暖關懷，讓長者們有一個安心歡喜的新年。

農曆春節將近，黃偉哲今八日由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及西寮里長柯勝強陪同，實地關心七股西寮里的長輩們生活起居。黃偉哲表示，寒流來襲、氣溫驟降，對長者與體弱者而言特別需要關懷與協助，而七股西寮地區去年曾受風災影響，部分居民家園受損，所幸在中央、地方與民間慈善團體攜手投入下，逐步協助居民度過難關，重拾生活秩序。

廣告 廣告

黃偉哲強調，雖然多數居民已回歸正常生活，但市府對長者與弱勢市民的關心不會因災後復原而中斷，此次特別選在春節前夕送上年菜與生活物資，希望為長者帶來實質協助與溫暖，陪伴他們安心迎接新年，同時也呼籲社會大眾多留意身邊獨居長者與生活較為困難的家庭，共同發揮守望相助的力量。

八日的關懷中，替代役男還協助長者們的居家清潔與整理，黃偉哲不只為長者添衣，還親自為長者家中貼上春聯、送上新春祝福，期盼透過更周延的服務網絡，落實對長者的照顧，守護其生活安全與健康。陳黃阿嬤表示，感謝市長與市府團隊的關心，讓她在寒冷天氣中感受到實實在在的溫暖與支持。

郭乃文指出，目前台南市列冊關懷的獨居長者共有三千三百零六名，市府將持續檢視並強化相關服務措施，同時也提醒長者，如出現疑似中風或心肌梗塞等急性症狀，應立即撥打119求助；民眾若發現長者遭逢急難或生活困境，也可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線通報，共同守護長者安全。