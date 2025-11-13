市長：價購康寧減少治安死角

康寧大學台南校區價購案起爭議，市長黃偉哲重申，可解決治安死角並提供運動休閒用地。（財稅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

康寧大學台南校區價購案，在議場再起波瀾。市長黃偉哲回應議員蔡麗青質詢時直言，價購康寧是好事，當地閒置多年，建築內窗戶遭打破、電線遭偷，順利價購可減少治安死角，日後也可充分運用，光校內運動場地就可讓市民充分利用，甚至研究中心可馬上進駐，就近服務鄰近的工業區。

財稅局提出三千萬價購七棟建物，經發局提出台糖地租一千三百餘萬元及建物整修等經費九百餘萬元，因議員質疑，全數遭刪除，各保留科目一千元。安南區議員郭清華、蔡麗青都利用質詢時間表態支持。

廣告 廣告

黃偉哲重申，該處閒置恐成治安死角，只要妥善運用，包括運動場地，都可好好利用。蔡麗青則痛批市府團隊放管市長？不斷掉隊，面對議員質詢，無法辯護和回應，連一套說法、說帖都提不出，導致議員認為有貓膩或圖利，含混放棄治療的作法，對不起安南區民。

市府回應，主要基於地方發展及公共使用考量，承接該校台南校區，三千萬元取得校區內價值約七億元的七棟建物，作為公共服務與產業發展空間。規劃可供機關進駐使用，戶外運動場也可規劃為國際滑輪溜冰場、足球場等使用。因鄰近南科、台南科工、七股和新吉工業區，未來可規劃產業專區，至於地目，可先行成為產業科技研發與創新育成中心，並以「產業副園區」概念規劃，招商引進產業投，針對智慧機械、綠色能源以及循環經濟等中小企業，提供一站式服務，協助新創團隊從技術走向市場。