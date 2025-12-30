市集套圈圈最大獎「台積電100股」！ 網暴動：押身家

屏東縣 / 綜合報導

有民眾日前到屏東萬丹紅豆節市集活動，有一處「套圈圈攤位」，這裡擺出的獎項竟有「台積電100股」，以昨(29)日收盤價1股1530元計算，100股的價格就是15萬3千元，拍下畫面PO網後，大家熱烈討論，還有人說，這麼好的獎品，想把身家壓上去，我們實際找到攤位業者，他表示台積電獎品酒瓶擺放的位置比較高，角度比其他獎品更不容易，有一定難度，目前還沒有人成功套中。

民眾來到萬丹夜市玩套圈圈攤位，仔細看獎品。民眾說：「台積電100股是怎樣啦。」竟然含有台積電100股，如果以昨(29)日收盤價，一股1530元換算，100股就有15萬3千元，大獎不只一個，還有黃金一兩，越南、馬爾地夫五日遊，IPHONE17，超誘人獎品曝光後，掀起暴動，有人說決定把身家全部壓上去。

套圈圈業者賴先生說：「我們自己本身也覺得這好像還不錯，因為我舅舅也在證券公司上班，我們也有用旅遊(獎品)，因為我們本身也有從事旅遊業。」

目前還沒有人套中，民眾拍下的是在屏東萬丹紅豆節攤商，消息傳出，找到攤商業者，每周三和日休息，其他時間，嘉義、台南、屏東的夜市跑透透，業者說因為家裡有親戚從事金融和旅遊業，才會設計這樣的獎品。

日前在台中潭雅夜市，也有發現套台積電股票的攤商，而仔細看他們設計的酒瓶位置比較高，角度相較其他獎品更不容易，瓶身也下面幾排的還要粗，價值萬元以上的獎品，自然不會這麼簡單就讓民眾套到。

套圈圈業者賴先生說：「目前是還沒有人(套中)，因為它有一定的齊聚性，所以(套中)機率比較低，我從來不騙人，東西一定套得到，東西一定拿得到。」儘管不少玩家衝著這些大獎而來，不過業者表示到都還沒有人真的套到，目前玩家套到最大獎是一支價值2萬塊的洋酒，高額獎品看的到，不一定套的到。

