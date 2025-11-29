市集攤買2奶酪「可餵肉泥」 遭控把貓變活招牌

民眾指控甜點攤車違規擺攤之外，還把貓咪當活招牌，喊出「買2個奶酪就能餵1次肉泥」。（圖片來源／民眾提供）

台北信義區「台北歐洲冬季嘉年華」人氣夯，不過卻有民眾直擊，有甜點攤車違規擺攤之外，還把貓咪當「活招牌」，更喊出「買2個奶酪就能餵1次肉泥」衝銷量，業者雖然喊冤，表示餵食不是商業操作，沒有虐待貓咪，但動保處表示，將調查並請攤商提出說明。

穿著黑外套的男子，忙著包裝結帳，小推車化身甜點工作坊，而一隻白色毛茸茸的貓咪，就乖乖地坐在推車上，就像「活招牌」，但路過的民眾看到氣壞了。目擊民眾：「沒有任何水碗讓牠隨時可以喝水，整個過程牠只能被迫待在同一個位置，賣家甚至說買兩個奶酪就能餵牠一次肉泥，那一刻我真的很難過，因為牠就像被當做促銷用的贈品一樣。」

民眾怒批縱使警察前來開單，但警察離開後，甜點攤車卻繼續賣，移動時也沒在顧貓咪有沒有站穩。（圖片來源／民眾提供）

地點就位在信義區香堤大道上的台北歐洲冬季嘉年華，目擊民眾指控，28號晚間現場音響聲音很大之外，天上還不停有泡泡落在貓咪身上，但牠無處可躲，更被當成衝銷量的手段。縱使警察前來，抓到他是違規攤販，罰1200到2400元並請他離開，但目擊民眾指出，男子當下直接拉走推車，根本沒在顧貓咪有沒有站穩，後來等警察離開後更繼續賣。民眾：「這就是虐待，因為你也不管牠吃不吃，因為牠們很傻，牠們會一直吃。」民眾：「可能就要改進，因為貓咪的耳朵也很敏感，所以可能就是讓貓咪到比較舒服一點的地方，再進行這個活動會比較好。」

其實仔細看看，台北歐洲冬季嘉年華66個合法攤販列表中，根本找不到這甜點工作坊的名字，而當事業者在網路上澄清，沒有從事動物展演或互動營利，餵食不是商業操作，餵肉泥當下自己有在旁邊監督，沒有強迫虐待貓咪，而貓從小社會化良好，當天精神穩定，也沒有驚嚇或不適。不過北市動保處指出，攤商如因展示動物、和動物互動獲取利益，依動保法可裁處5到25萬元罰鍰，雖然29號有派員到現場稽查，卻沒發現這攤商，不過後續將就網路影片事證請攤商提出說明，如果屬實將依法查處，就盼不讓貓咪受到傷害。

