市集、競賽、歌唱比賽、樂團演出 國訓家庭日 選手、家人齊聚
國家運動訓練中心舉辦成立四十九年來首場「Sing a song,Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的二○二六年國訓中心五十週年系列活動熱身。（見圖）
國訓家庭日活動內容豐富多元，包含園區導覽、熱鬧市集、趣味競賽、歌唱比賽及樂團演出，讓平時在高壓備戰狀態中的國家培訓隊選手與教練，得以與家人們歡聚一堂、放鬆身心，更難得地一同走入平時不對外開放的訓練場館，體驗選手的日常；活動除了園區參訪外，國家培訓隊人員的家人們也有機會享用由國訓營養師協同膳食團隊打造的「國訓金牌餐」，感受國家隊平日用餐環境及餐點。
國訓中心執行長龔榮堂表示，選手的成就背後，離不開家人的支持與陪伴，該活動更是向所有國家培訓隊的家人們致敬、感謝的時刻；希望藉由國訓家庭日活動，讓大家更了解國訓中心在後勤支援上的努力，瞭解國家資源如何成為選手堅強的後盾。未來也將持續以「國訓不一樣」的精神，打造更有溫度、更有力量的訓練環境。
活動於下午揭開序幕，由工作人員引導家屬參觀訓練場地與宿舍設施，深入了解選手們的生活日常；園區地標「精神牌樓」則搖身一變成為熱鬧市集，聚集多家餐車與特色攤販，更設有投杯球、布袋球等親子趣味競賽，讓大小朋友玩得不亦樂乎；傍晚時分，在國訓菁英廣場舉行屬於國訓人的音樂會，家人們與選手一同於微風中欣賞「董事長樂團」與「Lazy懶耳朵樂團」的精彩演出，現場氣氛溫馨熱鬧。
多位國手也特地攜家人或親友參與，剛拿下拳擊世錦賽女子金牌的黃筱雯，這次雖然因為國外的賽程問題來不及報名家庭日，但仍對於現場的迷你市集很感興趣。「舉重女神」郭婞淳的媽媽跟阿姨也藉由這次家庭日來到國訓，郭婞淳強調，舉辦這次家庭日，可以讓選手的家人、朋友都可以一窺國訓的樣貌，也可以聯絡選手和家人之間的感情，「畢竟我們平常集訓時都很少回家，讓家人進到國訓裡頭瞭解環境，也可以更安心」。
