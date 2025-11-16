市面又查出芬普尼蛋 石崇良：擴大查驗

彰化文雅牧場查出芬普尼超標的毒雞蛋，已被查封卻又利用機會偷偷賣給台中的蛋行，使得毒雞蛋又出現在市面上。對此，衛福部長石崇良今天(16日)表示，畜牧場的部分由農業部來查明，而後面蛋行部分則已請台中市衛生局去查明為何問題雞蛋還會上架。同時，石崇良表示，衛福部也會擴大查驗。

衛福部長石崇良：『(原音)因為有發現到台中案例後，就像我之前提到我們查到哪裡就驗到哪裡，驗到哪裡就公布到哪裡，既然有發生這樣情形，我們會加強抽驗件數，確保市場上不再有類似情形再發生(確定會擴大嗎？)會擴大。』(編輯：沈鎮江)