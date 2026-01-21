市面驚見牙科骨內植體偽冒品 食藥署籲提高警覺

食藥署今天(21日)表示，接獲醫療器材業者通報有牙科骨內植體偽冒品在國內流通，該產品為「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體(骨高度錐形)」，正品外盒為中文標示，仿冒品外包裝則為韓文標示，食藥署已移請司法機關偵辦，並呼籲醫療機構與民眾提高警覺。

食藥署21日指出，近日接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體(骨高度錐形)(衛部醫器輸字027794號)」許可證之偽冒品(批號：CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5）。依掌握事證顯示，偽冒品外包裝為韓文標示。

食藥署表示，該署已於第一時間將牙科骨內植體偽冒品相關資訊，包括廠牌、型號、批號、外觀等，通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺，如有發現該等批號偽冒產品，請檢具相關事證通報食藥署。食藥署並已同步函知財政部關務署加強邊境管控與攔查，嚴防醫療器材偽冒品入境。

食藥署強調，針對製造、輸入、販售涉及不法的醫療器材，食藥署將持續加強稽查與執法，依法嚴正查處，並已將全案移請司法機關偵辦，以維護民眾使用醫療器材的安全。

食藥署提醒民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診醫療機構諮詢。食藥署並呼籲醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全；如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛福部所建置的全國藥物不良反應通報中心或不良反應通報專線02-2396-0100。