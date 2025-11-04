▲布丁捏塑工作坊打造客家文化角色IP，竹縣副縣長力挺在地文創。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣副縣長陳見賢今 (4)日下午走訪今年度獲補助結案之亮點企業「布丁捏塑工作坊」，深入了解該公司執行新竹縣地方型SBIR計畫的成果。布丁捏塑結合客家文化元素與角色 IP 設計，開發具教育性與趣味性的文創 DIY 材料包，搭配數位教材與故事導入，提升學習效果與市場價值。

▲「布丁捏塑工作坊」將新竹客家文化轉化為具故事性與互動性的文創DIY材料包，設計以（左起）綠包（艾草粿）、童小花（花布）、樓仔（土樓）三款原創角色。

副縣長陳見賢表示，新竹縣擁有許多具在地特色的文創產業，而布丁捏塑工作坊透過研發具客家文化特色的產品，並結合企業CSR理念，將創新成果推廣至縣內偏鄉學校，不僅成功建立品牌形象，更擴大文化教育的影響力。縣府將持續協助中小企業在友善的創新環境中發展，並透過產官學研交流，提升有限資源的運用效益，協助地方中小企業成長，成為產業創新的典範。

產業發展處表示，新竹縣地方型SBIR計畫自108年重啟至今已補助175家業者，總投入1億3547萬7000元補助經費，創造逾5.4億元產值。等於縣府每投入1元補助經費，即可帶動轄內中小企業產出4元，助力整體產業發展。

「布丁捏塑工作坊」將新竹客家文化轉化為具故事性與互動性的文創DIY材料包，以童小花（花布）、樓仔（土樓）、綠包（艾草粿）三款原創角色為核心，結合角色故事影片，並透過湖口好客文創園區、新瓦屋客家文化保存區等多元通路推廣，同時發起「4W美學永動善經濟計畫」，深入新竹縣內20多所偏鄉學校與教育機構，舉辦手作體驗活動，擴散計畫創新成果。

未來，新竹縣政府將持續支持在地中小企業創新研發，並提供各項資源，協助企業將研發成果轉化為產業價值，共同打造充滿創新活力與文化多元的城市。