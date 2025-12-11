布丁狗耶誕樹點亮中和！Global Mall歡慶20歲揭「3大升級計畫」

Global Mall新北中和於12月10日晚間舉辦「20週年感恩耶誕點燈晚會」，吸引大批人潮駐足拍照。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

百貨迎接耶誕，陸續點燈傳遞節慶祝福，Global Mall新北中和於12月10日晚間舉辦「20週年感恩耶誕點燈晚會」，高達7公尺的布丁狗耶誕樹在倒數聲中正式亮燈，以療癒系IP結合耶誕氛圍，迅速成為區域熱門打卡焦點；展望未來，Global Mall董事長馬志綱說，站在20週年的新起點，未來發展方向更加清晰，除了持續與供應商攜手合作、升級既有店鋪外，亦將更專注於提升場域魅力及滿足消費者多元需求，致力於與合作夥伴共同為實體通路帶來更多人流與商機，期許推動營收成長、進一步帶動整體產業升級。

滿20歲的Global Mall在經營願景的驅動下，今年營收有望逆勢成長超過5％，因應消費型態轉變和Z世代崛起，Global Mall將持續完善升級計畫，以三大核心作主軸，首先是商品優化與生活提案，在商品結構上將持續強化流行性商品與進口品牌導入，並推動超市改裝升級，全面滿足新世代對質感生活的需求。

其次為會員深耕與生態互導，Global Mall今年會員數正式突破160萬，預計明年朝180萬邁進，並透過電子支付整合及館內品牌會員互導機制擴大服務廣度；最後是OMO虛實融合賦能，「環球Online」將持續扮演實體店舖的神隊友，透過線上平台的無限貨架與24小時服務，不僅打破時間與空間的限制，更協助館內外品牌延伸銷售觸角，讓服務隨時隨地都在，藉此擴大整體平台規模，發揮線上線下整合的最大綜效。

回顧20年發展歷程，Global Mall新北中和從滿足居民日常需求出發，逐步發展為結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心，不僅見證中和地區的成長，也形塑社區型百貨的經營典範，透過長期穩定的品牌合作關係、超過萬場活動累積的來客互動，以及不斷優化的服務體驗，成功建立高回訪率與高度黏著的消費結構，並成為Global Mall全台連鎖版圖的重要起點與示範據點，未來計畫透過精準的市場差異化策略，強化核心競爭力，持續扮演家庭與城區生活圈的樞紐角色。

