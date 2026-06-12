「布丁狗30週年快閃店」高雄免費入場！6/13登場：展期、地點、周邊商品等一次看 | BAZAAR

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PHOTO CREDIT: 高雄駁二藝術特區官方網站

頭戴深棕色貝蕾帽、總是掛著療癒笑容的布丁狗，今年正式迎來30週年！自1996年誕生以來，陪伴無數粉絲長大，也成為三麗鷗最具代表性的人氣角色之一。為了慶祝這個重要里程碑，台灣三麗鷗今年特別規劃一系列橫跨北中南的30週年限定活動，而其中備受期待的「布丁狗30週年快閃店」也即將於6月13日在高雄登場。

活動將一路展出至8月30日，地點選在高雄駁二藝術特區，並採免費入場方式開放參觀。現場除了規劃多個主題拍照打卡區、巨型布丁狗裝置藝術外，還將推出超過百款限定周邊商品。

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展區內除了有大型布丁狗氣偶與立體角色公仔外，也特別呈現布丁狗歷年不同造型與經典形象，帶領粉絲一起回顧這位人氣角色30年來的可愛旅程。整體空間結合派對元素、甜點咖啡廳氛圍與潮流感十足的電子風設計，打造充滿童趣又好拍的沉浸式場景。

高雄「布丁狗30週年快閃店」：超過百款限定商品

逛展當然少不了買周邊！現場將販售多款快閃店限定商品，從造型椅凳、涼感抱枕、大容量托特包，到各式生活雜貨與收藏小物通通有，無論是資深粉絲還是收藏控都能找到想帶回家的商品。

高雄「布丁狗30週年快閃店」：折價券獲取方式

即日起至8月16日，前往「楽玩多 WAYTOFUN」指定門市購買任一三麗鷗系列商品，結帳後出示含有明細的購買憑證，即可向櫃檯兌換一張「布丁狗30週年快閃店」50元折價券。

活動門市包含台南南紡店、高雄捷運店、高雄夢時代店以及屏東環球店，之後到高雄駁二逛快閃店時就能直接折抵消費，準備入手限定周邊的粉絲可以先把這波優惠收下。

高雄「布丁狗30週年快閃店」：交通資訊

搭乘高雄捷運前往的話，可先搭至橘線「哈瑪星站（O1）」2號出口出站，再依照自己的行程選擇以下方式前往：

方式一：步行前往

從哈瑪星站步行約10分鐘，即可抵達布丁狗30週年快閃店所在的P3-1倉庫。

方式二：轉乘高雄輕軌

於哈瑪星站轉乘高雄輕軌，搭至「駁二蓬萊站」下車，下車後步行片刻即可抵達P3-1倉庫，也是距離快閃店最近的輕軌站點之一。

高雄「布丁狗30週年快閃店」：詳細展期、地點資訊

活動日期｜ 2026年6月13日（六）至8月30日（日）

活動時間｜ 11:00－19:00

（最後入場時間：平日18:30、假日18:00）

活動地點｜ 駁二藝術特區 P3-1倉庫

門票資訊｜ 免費入場

交通方式｜ 高雄輕軌「高雄輕軌」C12 駁二大義站下車，步行即可抵達。

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載