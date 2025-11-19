布可星球閱讀瀰漫書香 永信國小發甜甜圈

永信國小推動布可星球閱讀，上網挖掘閱讀進步能量ＴＯＰ50學生在「書中自有點點心」活動中，獲校長吳博明（右一）發送香噴噴的甜甜圈。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小推動布可星球閱讀活動，在班級老師推動下引發學生涉獵課外讀物興趣，共有三百五十餘位上網挖掘閱讀進步能量ＴＯＰ50學生，在學校辦理的「書中自有點點心」閱讀布可換點心活動中，獲發香噴噴的甜甜圈，整個校園瀰漫書卷香氣。

為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，台南市教育局打造幼兒園到高中的閱讀理解Ｅ12閱讀平台「布可星球」，以創意遊戲的概念打造，學生可透過閱讀精選圖書並挖掘成功後獲得能量。閱讀越多個人能量等級也會越高，讓閱讀變得好玩且具挑戰性，深受學生們喜愛。

永信國小致力推動閱讀教育，除校訂課程「永信閱章」以統整性主題課程結合閱讀活動與教學外，學校亦不定期辦理走讀活動、好書推薦海報比賽、主題書展、志工媽媽說故事、大小作家聊書會、閱讀認證等活動。學生參與相當踴躍，在一一三學年度學校運用布可星球學生參與率高達百分之九十三點四。

另外，為增進學生自主閱讀的動力，及鼓勵學生利用寒暑假時間能多多閱讀優良課外讀物，避免產生長假後學習流失的狀況，永信國小每年寒暑假過後均擴大舉辦加碼活動。此次「書中自有點點心」閱讀活動，各年段共計逾三百五十位閱讀能量累積前五十名者，每人獲發一份香噴噴的甜甜圈，藉以鼓勵學生優秀閱讀表現。

校長吳博明希望能以推陳出新的各項閱讀活動，讓永信國小處處瀰漫著書卷香氣，期許更多師生能一起加入喜歡閱讀、愛上閱讀，讓閱讀成為一種自然的樂趣。