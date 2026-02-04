布可能量再升級 南市教育局宣布可星球進化至第六級

臺南市教育局推動的布可星球，累積的閱讀能量已經達到了3.2億，教育局表示布可星球將進化至全新的第六級，未來的布可星球將結合永續的議題，讓學生在閱讀中思考科技和環境共存的課題。

閱讀能量再升級，臺南市長黃偉哲及教育局長鄭新輝共同揭曉布可星進化到第六等級的「永續共生的星球」，象徵布可星球的閱讀任務，進一步的結合城市發展和永續的議題，黃偉哲市長表示，布可星球目前參與的人數已超過十六萬，累積的閱讀能量突破了3.2億，期待布可星球持續的轉動，陪伴孩子在不同的成長階段，穩定的累積閱讀和理解能力。

新興國小的布可能量達人劉家澄同學表示，藉由布可星球讓他增加了更多的知識。

鄭新輝局長表示，布可星球進化到第六等級的「永續共生的星球」，未來閱讀的內容將對接聯合國永續發展目標，納入永續城市、海洋生態和陸地生態等主題，引導學生在閱讀中思考科技發展和環境共存的課題。

另外同步推出的臺灣黑熊、石虎與藍鯨等新角色，讓學生可公透過累積的閱讀能量進行「復育」與「拯求」，使閱讀歷程轉化為具體的行動想像。