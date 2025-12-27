布局九合一選舉 藍白綠2026最大主旋律

2026年大選號角已經吹響，如何整合爭取最大勝利，考驗藍白智慧。圖為國民黨與民眾黨日前舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。（本報資料照片）

圖為日前民進黨縣市長提名記者會。（本報資料照片）

2026地方選舉即將登場，對2022只攻下5縣市的民進黨來說，「已經不能再壞」，相較國民黨新任主席鄭麗文，身兼民進黨主席的賴清德總統，2026是2028前哨戰，有丟不起任何一縣市的壓力，獲勝目標訂在「5+N」起跳。國民黨則普遍樂觀，預料與民眾黨整合，威力可發揮到極致。

民進黨除守住現有執政縣市，將力拚把宜蘭、新北等縣市藍天變綠地。尤其新北，藍白還在整合人選，綠已提名蘇巧慧且跑得風風火火，面對全國最大票倉，戰果甚至攸關2028，民進黨力拚翻轉；宜蘭被賴清德視為首要收復的失地，親自出手整合，翻轉企圖心很強。

國民黨估計連任縣市均能守住，期盼進攻過去難涉足的南高屏等深綠選區。傳統深藍選區如新竹縣等，即使內部競爭激烈，藍營估計完成提名後均有機會拿下。

不過，有些曾經從民進黨手中奪走的縣市，包括彰化、宜蘭及嘉義市，都面臨接班困難，藍內部評估要守住的難度或許比進攻南高屏更困難，尤其這幾區可能更須依賴藍白合整合效果，是一場硬仗。2026年大選號角已經吹響，預計將是這一年的主旋律。