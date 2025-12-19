布局亞太無人載具供應鏈 鍾佳濱：以國會平台深化國際合作 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨立委鍾佳濱號召跨黨派立委共同發起「台灣與亞太國會無人載具聯盟」，今（19）日在立法院大禮堂舉辦成立大會，現場除多位朝野立委出席外，也邀集行政部門代表、國際智庫、友邦人士及產業界共同參與，展現國會推動無人載具發展的高度共識。

鍾佳濱表示，近年無人載具應用快速擴展，早已不再侷限於軍事用途，在快遞物流、災害救援、海事打撈、航測調查等民生與產業領域皆可見其身影。他說，成立「台灣與亞太國會無人載具聯盟」，正是希望結合立法院跨黨派力量，推動無人載具相關法制健全，並透過國會外交平台，深化與亞太及理念相近國家的合作交流，進一步壯大台灣無人載具產業鏈。

立法院副秘書長張裕榮指出，無人載具科技與製造近年快速演進，台灣作為亞太高科技研發與製造的重要基地，必須掌握自主研發與生產能力，同時深化與國際夥伴合作，才能在高度競爭的科技環境中占有一席之地。他也期待，透過無人載具產業合作，持續強化台灣與友好國家的夥伴關係。

美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽則於會中進行無人載具情勢與情報分析，他指出「Taiwan Can Help」，認為台灣在全球供應鏈中已具關鍵角色，若在政府支持與國會聯盟推動下，無人載具產業可望更加蓬勃發展，不僅提升整體韌性，也將為區域與國際安全帶來正向影響。

鍾佳濱最後強調，感謝眾多友邦代表、行政機關、國際智庫、產業界與協會齊聚一堂，顯示台灣在無人載具研發、製造技術與生產量能方面已受到高度關注。他說，未來將以「台灣與亞太國會無人載具聯盟」作為重要橋樑與平台，整合國內外各界資源，讓無人載具產業在台灣扎根、走向國際，並在全球供應鏈中取得關鍵地位。

照片來源：鍾佳濱辦公室

