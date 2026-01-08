布局北極航道 韓國規劃9月試航貨櫃船

根據英國航運相關網站表示，為打造亞洲與歐洲間更短的海上運輸路線，韓國政府正規劃於今（二○二六）年九月進行北極航道貨櫃船試航。韓國海洋水產部表示，將安排一艘約三千TEU貨櫃船，自釜山港出發，經由北極航道航行至荷蘭鹿特丹港（Rotterdam），藉此評估北方航道在商業航運上的可行性。

海洋水產部指出，目前正於上半年積極物色合適船舶，並同步與俄羅斯展開協商。由於北極航道多數海域通行許可由俄羅斯核發，相關溝通被視為試航能否順利推進的關鍵環節，等到船舶與合作航商確定後，韓國政府也將開始招募貨主與貨源，為試航航次做準備。

此次北極試航計畫，是韓國推動「北方航道戰略」的重要一環，目標在於拓展北極航運路線，同時強化釜山及其周邊東南沿海地區，作為東北亞關鍵海運樞紐地位。韓國海洋水產部並將二○二六年定位為「以釜山為核心的新階段起點」，並規劃於年底前將海洋水產部遷至釜山港，進一步深化政策與產業布局。

配合北極航道發展，韓國政府也規劃在多項關鍵領域提供支援，包含推動破冰船與極地級船舶建造、提升具冰級強化設計的貨櫃船技術、培訓具備極地操作能力船員，並研議相關誘因措施，鼓勵航運業者參與北極航運。

韓國官方坦言，與俄羅斯的合作存有一定難度。由於國際制裁仍在實施，相關合作須兼顧西方國家的制裁規範。海洋水產部表示，正研擬可行方案，在遵守國際制裁前提下，維持北極航行層面的必要合作，後續細節將視情況再對外說明。

分析師指出，在北極航道實際運用上，中國大陸航商率先行動，例如中國航運公司於二○二五年完成十四航次經由北方航道往返亞洲與歐洲，較二○二四年的十一航次與二○二三年的七航次明顯增加。俄羅斯核能破冰船營運單位數據指出，去年該航道貨運量約為四十萬噸，持續呈現成長趨勢。

其中一項具指標意義的里程碑，是有貨櫃船於短短約二十天內完成中國大陸與英國間的直航北極航程，充分展現北極航道在夏季短暫通航期間，所能帶來的時間節省效益。中國大陸航商也已表態，將於二○二六年進一步增加航次，並提升航線穩定度。