布局太空算力 台灣提早卡位

AI算力需求暴增，國際科技圈開始將目光投向「太空資料中心」。立委關切台灣是否有機會提前布局太空算力，並將相關技術納入中長期科技與太空發展規劃。

國科會昨（18）日回應，此次與齊柏林衛星同行的三顆立方衛星，已有一顆搭載GPU，為將來太空資料中心的發展，奠定重要研究基礎。

立法院教育及文化委員會昨日邀請國科會進行專題報告。立委葛如鈞指出，美國科技業界正積極討論將AI基礎建設「往上移」，包括SpaceX、Google皆評估在太空建置AI資料中心，部分新創甚至規劃2027年送出首顆「資料中心衛星」，透過太空運算後再將結果回傳地球，台灣是否也可將AI太空資料中心納入前瞻或中長期布局，提早卡位。

立委陳秀寳也關切，國際間提出在太空建置資料中心、利用太陽能解決缺電問題，是否技術上真的可行。

國家太空中心主任吳宗信回應，從物理理論來看可行，但工程挑戰極高，太空中沒有空氣，無法以風扇散熱，水冷系統也相當困難，溫度管理問題仍需克服。

