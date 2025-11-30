布局接班？應曉薇攜愛女現身KMT黨慶 熱情擁抱支持者

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

涉入京華城開發案而遭起訴、目前交保在外的國民黨台北市議員應曉薇，今（30）日下午偕同大女兒應佳妤現身參與國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動。面對媒體關注是否「帶女兒拜票」，應曉薇僅低調回應，她純粹是來參加黨的活動。





應曉薇因京華城案遭國民黨停權，意即明（2026）年無法再以黨籍身分參選台北市第五選區（中正、萬華）議員，而她在今年10月9日於市議會質詢台北市長蔣萬安期間，又爆出涉嫌騷擾、恐嚇證人的爭議。

北院為此於10月16日上午加開臨時庭，裁定在先前3000萬元交保基礎上再加保500萬元，應曉薇在親友協助籌措下，當天中午即補足金額，順利辦理交保離開法院。

國民黨台北市黨部今日下午2時於台北市議會地下1樓禮堂舉行黨慶活動，黨主席鄭麗文、台北市議長兼市黨部主委戴錫欽、台北市長蔣萬安皆出席站台。應曉薇也帶著女兒現身現場，引起部分支持者熱情回應。

有支持者看到應曉薇顯得相當興奮，當場高喊「議員加油」，而她也親切回應，並主動上前給予熱情擁抱，互動十分熱絡。







