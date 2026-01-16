布局新北市長選戰 劉和然釋出新書前導影片回顧40年公務歷程

劉和然爭取新北市長提名，在臉書釋出新書前導影片，回顧在新北服務近40年的公務歷程。（資料照片／王侑聖攝）



爭取國民黨提名參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然，近日將出版新書，今天（16日）先在臉書釋出前導影片，回顧其從彰化出發、在新北市服務近40年的公務歷程，相關動向也引發外界關注其後續新北市長選戰布局。





前導影片從劉和然的家鄉彰化縣竹塘鄉展開，呈現其成長環境與家庭背景。片中，劉和然返鄉探望父親；劉父曾從事教職並擔任國小主任，長年投入教育工作，對其日後投身公共服務的選擇產生影響，影片藉此呈現家庭背景在其職涯發展中的角色。

拍攝團隊也走訪劉和然童年時常前往的「闡揚宮」，這座侍奉關聖帝君的在地信仰中心，不僅是地方居民的精神寄託，也作為其成長記憶的一部分，呈現其「正直、重承諾、講義氣」的養成背景。





影片中亦安排劉和然的小學同學受訪，分享對其早年性格的印象，形容他「認真、踏實、願意為別人多做一點」。隨後，影片轉入其公務歷程，呈現劉和然於20多歲時進入新北，從教育現場與基層行政工作起步，逐步進入市府體系，並隨著時間累積，承擔更多行政職務與責任。





相關人士指出，這本正在撰寫中的新書，將「以這段從土地出發、用時間堆疊而成的生命軌跡為主軸，記錄一位行政工作者對治理的理解、對城市的承諾，以及始終如一的價值選擇」。





影片最後，劉和然以「我的路，我會繼續堅持；新北市，我來顧」作為結語，並再度在臉書寫下相同文字，作為對自身公務歷程與未來規畫的表述。（責任編輯：殷偵維）

