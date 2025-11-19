布局新南向市場 國泰世華新加坡分行首推企業債券

（中央社記者蘇思云台北19日電）全球供應鏈重組，國泰世華銀觀察，台商與跨國企業加速布局東南亞市場，新加坡被視為新南向市場的核心樞紐，看準新加坡企業金融市場的潛力，國泰世華銀行新加坡分行今年11月首度在新加坡推出企業債券服務，成為首家提供此服務的台資銀行。

根據經濟部投資審議司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創下歷年新高。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華銀行新加坡分行11月首度在新加坡推出企業債券服務，成為首家提供此項服務的台資銀行。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤表示，跨國商業模式轉變，觀察企業對資金流動性管理工具與數位化服務需求日益殷切，不再僅止於開設海外帳戶，而是透過設立投資控股公司或支付管理中心等交易實體，提升閒置資金使用效率。為回應企業需求，國泰世華新加坡分行首度推出企業債券服務，協助企業實現避險、資金備援與營運效率等目標。

國泰金持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4000億美元。國泰金旗下子公司國泰世華銀行，自2009年設立新加坡分行以來，持續為台商及當地企業提供金融解決方案。（編輯：林家嫻）1141119