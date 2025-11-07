布局未來AI終端應用 達方營運穩健攀升

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：達方公司官網

近年來達方積極強化AIoT產品線，透過電池事業切入機器人、工業自動化與邊緣運算裝置等高成長領域，藉此改善產品組合並提升獲利結構。公司在散熱、電源與能源管理具備完整解決方案，已成功切入掃地機器人與機器手臂等設備的電池模組供應鏈，後續將持續拓展至更多智慧化應用市場。

目前AIoT相關業務在達方營收中占比約10%～15%，未來比重將持續拉升，預期將於明、後年進一步發酵。市場看好AI PC普及與Windows 11對硬體門檻提升，將推動商用筆電換機潮，背光鍵盤等高階產品也有望受惠。同時，高附加價值的E-Bike等綠能應用市場已見回穩，預計將重回長期成長軌道，為公司營運提供持續動能。

達方電子積極落實永續經營，成功取得美國綠建築雙認證，成為全台唯一同時獲得兩項國際級肯定的企業。公司從建築節能、自然採光、空氣品質優化到低碳管理全面推動，在ESG職場治理表現亮眼打造兼具健康、生產效率與永續理念的智慧辦公環境。

公布10月合併營收22.65億元，月增0.99%，年增8.21%，累計前1-10月營收達211.53億元，較去年同期增加19.16%。

▲圖片來源：CMoney 8163 達方 K線圖

操作觀察-股價近期有出現逐步放量走高跡象，投資如可留意是否能守穩36元大關持續帶量上攻，近期投信持續有再買超。

