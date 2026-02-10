布局百店目標 振宇五金1月合併營收破2億 展店助攻穩健成長迎開年

振宇五金2月迎接台南新門市開幕，3月將再續開兩家，全台門市數共計94家。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】振宇五金（2947）公告2026年1月合併營收達新台幣2億1,207萬元，年增3.48%，在農曆春節除舊佈新需求遞延釋放影響下，單月營收仍維持2億元以上水準，展現營運韌性。公司表示，1月營收動能主要來自展店規模擴張、通路效率提升，以及社區型門市經營效益逐步顯現；隨春節採購需求於2月集中釋放，第一季營收動能可望再攀高峰。

從商品結構觀察，農曆年前居家整理與修繕需求帶動工具類別銷售成長，其中「土木工具」年增21.36%、「機械手工具」年增16.64%，雙雙呈現雙位數成長。公司指出，民生修繕與日常維護屬剛性需求品類，商品結構優化有助提升營收穩定度與毛利結構。

在營運布局方面，公司持續推進展店計畫，7日台南仁和店盛大開幕，為台南地區第八家門市；3月將再新增兩家門市，全台門市數將提升至94間。回顧2025年展店策略，公司聚焦北部市場布局，帶動北部區域門市營收連續多月呈現雙位數年增。未來將持續深耕北、南部人口密集生活圈，提高社區服務密度與單店經營效率，穩步推進百店規模目標。

數位經營方面，公司會員規模持續擴大，截至目前會員總數接近68萬人，年增15%，會員營收占比達56.8%，顯示會員經濟規模持續擴大。線上通路表現明顯成長，1月整體電商平台營收年增391%，其中Uber Eats年增達501%；官方購物平台ALD Shop、momo購物網及蝦皮購物亦同步呈現正成長。公司表示，隨著會員制度深化與O2O整合效益發酵，數位通路營收占比穩定提升，已由輔助角色轉為穩定且具成長性的營收來源，成為支撐整體營運的重要引擎。

在人力與治理面向，公司2026年度推動薪資調整方案，基層同仁起薪調整至30,300元（各式津貼另計），並增設門市輪班津貼機制，以優化第一線人力結構與排班彈性。此外，公司同步推動「總獎金制度化」，規劃年終獎金於2月13日發放，第一季績效獎金於4月30日入帳，營運激勵現金分紅也將於3月底發放；並搭配主管層級限制型新股激勵機制，透過股權與績效連動強化核心團隊穩定度，反映公司獲利能力提升下的制度化回饋機制。

此外，為掌握春節前採購需求，公司推出會員專屬「開春滿額抽」活動，並同步於官方電商平台及蝦皮商城規劃組合優惠與折價策略，強化線上線下整合銷售效益。此次滿額抽獎機制最大獎為價值新台幣6萬元之越南峴港雙人來回五日遊，並搭配家電與工具類商品獎項設計，以提高會員消費轉換率與單筆交易金額。公司指出，透過精準促銷門檻設定與會員經濟深化，有助推升客單價與消費頻率，穩定第一季營收動能。

振宇五金表示，面對消費節奏與市場環境變化，公司將持續以展店擴張、商品結構優化、會員經營深化及組織治理強化為核心策略，提升營運槓桿與規模經濟效益，穩健推進2026年百店布局目標。