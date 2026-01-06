布局美台雙股市 野村成長傘型基金1月12日開募

野村投信今日(6)舉辦野村成長傘型基金產品發表會，由總經理黃宏治(左三)與保管銀行長官第一銀行甘美珠副總經理(居中)、林振明理財業務處處長(右三)、莊淑娟信託處處長(右二)以及野村投信高層共同出席。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕看好今年AI需求強勁，股市投資前景亮眼，美股與台股雙雙不可或缺。野村投信今日宣布推出「野村成長傘型基金」，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金(本基金配息來源可能為本金)，以及連結00935 ETF的野村臺灣創新科技50ETF連結基金，預計1月12日起開始募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，野村成長傘型基金即藉由布局美、台ETF，助投資人攀向成長新高度，其中，野村美國增長股票ETF組合基金預計以英美掛牌的ETF為主，以成長型為主、價值型為輔，預計資產配置中成長股佔50-70%，價值股佔20-40%，由於匯聚ETF精華，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險，再加上投資團隊的主動式管理，還會視市況需要、彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的佔比為0-10%，給予投資組合更強的推進力。

廣告 廣告

台股方面則選擇野村臺灣創新科技50ETF(00935)，目前00935規模已超過120億元，自2023年10月23日成立以來規模成長超過10倍。張繼文指出，野村臺灣創新科技50ETF連結基金提供累積與配息級別，連結的00935則是半年配(每年4、10月)，股利收入須繳納所得稅與二代健保補充保費，有稅賦考量的投資人可以選擇野村臺灣創新科技50ETF連結基金的累積級別，累積級別的股利將滾入再投資，投資人無需負擔股利收入的相關稅負，中長期投資有可能享複利成長機會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好市多電視機價格如此低！3個原因曝光了

昔唱衰台積電跌破500要求魏哲家道歉下台 台大副教授疑悄悄刪文

最愛台灣機車的前3名國家洗牌了 日本穩居冠、兩黑馬在歐洲

台灣人是「盤仔」？好市多會員費比日本、韓國貴超多 公司這麼說

