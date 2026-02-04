布局美歐無人載具供應鏈 林世賢等人簽署三方MOU強化國際合規競爭力
因應全球無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）產業快速成長，以及國際供應鏈重組與「數位轉型、永續轉型」雙軸趨勢，彰化無人載具聯盟在台灣永續價值共創協會整合推動下，於2月4日與華宇企業管理顧問股份有限公司正式簽署三方策略合作備忘錄（MOU），攜手協助聯盟成員強化國際合規能力，全面提升進軍美國、歐盟及全球航太、國防與無人載具市場的整體競爭力。
本次備忘錄由彰化無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢，華宇企業管理顧問股份有限公司副董事長簡夏蓉，以及台灣永續價值共創協會理事長林瑛𤥶代表三方共同簽署，象徵無人載具產業正式啟動跨組織、跨專業的策略結盟機制。此合作也標誌著以彰化為起點、目前已匯聚數百家企業與上千名產業成員、並擴及全台的無人載具產業，邁向更具系統性與可執行性的國際化支持架構。
台灣永續價值共創協會長期與彰化無人載具聯盟共同營運，並協助串聯產官學研資源，推動產業升級與國際接軌；華宇企業管理顧問則具備豐富的國際標準與合規輔導實務經驗，專長涵蓋品質管理、資訊安全、AI治理及永續淨零等關鍵領域。三方將在互信互惠基礎上，建立中長期策略合作關係，共同降低聯盟成員進入國際市場的制度與法規門檻。
依合作內容，華宇企管將配合協會整體規劃與聯盟需求，提供航太與國防市場准入輔導，涵蓋航太品質管理系統、美國國防供應鏈合規、供應鏈安全評估等，同時強化資訊安全、AI治理，以及溫室氣體盤查、產品碳足跡與循環經濟等永續轉型核心能力。
此外，三方也將不定期舉辦國際合規趨勢論壇、技術研討會與教育訓練，並設立整合型專屬諮詢窗口，協助聯盟成員釐清國際法規要求、降低海外布局風險，實質提升台灣無人載具產業的整體競爭力。林世賢市長表示，期盼透過專業整合與制度化輔導，協助產業站穩台灣、穩健走向世界。
