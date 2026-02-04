布局美歐無人載具供應鏈 林世賢等人簽署三方MOU強化國際合規競爭力

彰化無人載具聯盟主席林世賢市長與華宇企業管理顧問股份有限公司副董事長簡夏蓉（左）。圖／彰化市公所提供





因應全球無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）產業快速成長，以及國際供應鏈重組與「數位轉型、永續轉型」雙軸趨勢，彰化無人載具聯盟在台灣永續價值共創協會整合推動下，於2月4日與華宇企業管理顧問股份有限公司正式簽署三方策略合作備忘錄（MOU），攜手協助聯盟成員強化國際合規能力，全面提升進軍美國、歐盟及全球航太、國防與無人載具市場的整體競爭力。

本次備忘錄由彰化無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢，華宇企業管理顧問股份有限公司副董事長簡夏蓉，以及台灣永續價值共創協會理事長林瑛𤥶代表三方共同簽署，象徵無人載具產業正式啟動跨組織、跨專業的策略結盟機制。此合作也標誌著以彰化為起點、目前已匯聚數百家企業與上千名產業成員、並擴及全台的無人載具產業，邁向更具系統性與可執行性的國際化支持架構。

台灣永續價值共創協會長期與彰化無人載具聯盟共同營運，並協助串聯產官學研資源，推動產業升級與國際接軌；華宇企業管理顧問則具備豐富的國際標準與合規輔導實務經驗，專長涵蓋品質管理、資訊安全、AI治理及永續淨零等關鍵領域。三方將在互信互惠基礎上，建立中長期策略合作關係，共同降低聯盟成員進入國際市場的制度與法規門檻。

依合作內容，華宇企管將配合協會整體規劃與聯盟需求，提供航太與國防市場准入輔導，涵蓋航太品質管理系統、美國國防供應鏈合規、供應鏈安全評估等，同時強化資訊安全、AI治理，以及溫室氣體盤查、產品碳足跡與循環經濟等永續轉型核心能力。

此外，三方也將不定期舉辦國際合規趨勢論壇、技術研討會與教育訓練，並設立整合型專屬諮詢窗口，協助聯盟成員釐清國際法規要求、降低海外布局風險，實質提升台灣無人載具產業的整體競爭力。林世賢市長表示，期盼透過專業整合與制度化輔導，協助產業站穩台灣、穩健走向世界。

