布局菲律賓再生能源市場有成 亞通明年步入工程認列入帳高峰期

亞通利大能源近年在菲律賓市場透過與當地財團合作，在訂單方面取得相當不錯的成績。左起總經理龔誠山、董事長呂元瑞。

亞通利大能源（以下簡稱亞通）近幾年持續耕耘菲律賓市場，陸續傳出捷報，公司今年六月正式取得菲律賓Mariveles電廠二期工程合約8.65億美金；此外，之後更進一步與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得3座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2,300MW。預估自明年開始，多項工程將進入認列入帳高峰期，加上新工程及佈纜船業務啟動，營運表現可望再攀高峰。

有鑑於業務上的需求，亞通透過其孫公司合亞通海船業（以下簡稱合亞），斥資近7,000萬美元於越南建造一艘全新電纜佈設船。亞通表示，該船舶具備15,000噸排水量、8,000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第一季交船。該佈纜船規劃將投入海底電纜鋪設與維運等工程作業。而此船舶登記為中華民國籍，除有助於爭取台灣市場的業務，未來對於強化台灣離岸風電產業的在地化發展，也能帶來正面幫助。

亞通近年持續深耕再生能源相關業務，公司將於2026年及2027年爭取位於菲律賓呂宋島中部 Isabela 省兩座太陽能發電廠的建造工程，裝置容量分別為300MW與700MW，預計分別於2027年底及2028年底完工。此外，公司已於今年六月已成功取得菲律賓新建600MW電廠工程案，合約金額達8.65億美元，將自明年起對公司營收產生顯著貢獻，並規劃於2029年完工。

針對菲律賓市場的布局，亞通表示，有別於過往在海外市場以火力及燃氣（天然氣）電廠工程為主，此次亞通將台灣在水力發電、儲能設備及太陽能電廠建設的豐富經驗延伸至菲律賓，展現公司作為全方位再生能源EPC業者的技術實力與國際佈局。

亞通進一步表示，公司深耕菲律賓工程市場多年，施工品質及效率深獲客戶認同，與當地企業建立相當緊密的合作關係，公司今年除取得一座新建火力電廠相關EPC工程外，未來將協助菲律賓知名企業發展離岸風電及廢轉能，這兩項工程堪稱菲律賓未來3-5年重要的再生能源工程，可望成為公司的新里程碑。而在已確定取得的菲律賓工程下，亞通預期明年海外市場營收占比將可望突破75％。

至於台灣市場部份，亞通在交通建設工程方面亦有相當斬獲。公司今年取得高雄捷運及北捷環狀線等工程，合約金額新台幣52億元，預計將於2026年開始啟動，並依工程進度逐步認列營收獲利，為台灣基礎建設發展貢獻心力。

亞通目前已簽約但尚未執行訂單金額約350億新台幣，因此公司對2026年展望持審慎樂觀態度，主要在於多項既有工程將於明年陸續進入認列高峰期，加上國內外新案與佈纜船業務陸續啟動的挹注下，營運表現有望再創新高。在整體成長動能穩健發展的基礎上，公司亦將持續拓展新南向再生能源工程市場，積極尋求下一波成長契機，強化海外佈局與永續發展實力。

