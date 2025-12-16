布局2026地方選舉 時代力量：啟動公開招募地方公職參選人

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 為提前布局2026年地方公職選舉，並深化公民與青年參與政治，時代力量今（16）日宣布正式啟動「2026地方選舉參選人招募」，透過公開、透明的機制，廣邀關心公共事務、認同改革理念、願意深耕地方的公民報名登記，期盼為地方政治注入更多改革能量。

時代力量表示，地方政治是民主治理的第一線，無論是議會監督、基層建設，或公共安全與社會照顧，地方民意代表的角色都直接影響人民生活品質。時力長期主張政治必須回應人民需求，透過制度改革與實際行動改善治理品質，因此希望招募更多具備公共精神、熟悉在地議題的行動者，投入地方政治，成為推動改革的重要力量。

時代力量指出，依據《時代力量2026年地方公職人員選舉提名辦法》第六條規定，本次招募對象為有意爭取本黨提名參選第二類地方公職者，職務包含直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表、直轄市原住民區民代表及村里長等。黨中央將依提名辦法及相關程序進行審查，確保提名過程公平、嚴謹，並兼顧專業能力與公共信任。

時力強調，地方政治長期存在派系壟斷與黑金結構問題，改革必須從地方開始。未來的地方候選人，不僅肩負選舉任務，更應成為公共政策的倡議者與監督者，在議會與基層治理中落實透明、問責與世代正義等核心價值。

時代力量也提及，此次招募不設限既有政治背景，無論是長期投入社區服務的工作者、關注公共議題的專業人士，或關心地方發展的青年與公民，只要認同本黨理念、願意承擔公共責任，皆歡迎依規定報名登記，共同為台灣地方政治開創新的可能。

至於登記時程，時代力量說明，直轄市、新竹縣及新竹市之參選人招募，自2025年12月16日起至12月26日止；其餘縣市則自2025年12月16日起至2026年1月30日止。

