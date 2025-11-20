即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨積極布局2026選戰，近期傳出有意與無黨籍花蓮議長張峻合作。張峻今（20）日表示，民進黨確實曾接洽，但他目前以光復災情重建及鳳林、萬榮堤防缺口溢流防災為優先，強調保障民眾日常生活最重要。對於合作，他表示後續再觀察，但認為花蓮確實需要改變。

民進黨積極布局2026地方選舉戰略，近日傳出有意與花蓮議長張峻展開合作。對此，張峻今（20日）表示，民進黨確實有來接洽，但目前自己以光復鄉災情重建，以及鳳林、萬榮堤防缺口溢流的防災工作為優先，他強調，保障民眾日常生活回歸正常是最重要的任務。

廣告 廣告

對於與民進黨的合作可能性，張峻說，後續再視情況而定，但他認為花蓮確實需要改變，希望讓花蓮發展更好。他強調，目前重心仍放在防災及災後復原工作上。

對於明年縣長選舉的布局，張峻選擇不表態。

原文出處：快新聞／布局2026大選！民進黨有意合作 花蓮議長張峻表態了

更多民視新聞報導

北市「藍白合」提名禮讓民眾黨？戴錫欽盼議會席次最大化：藍營單獨過半

2026派誰出征北桃？徐國勇親曝「人選多到頭痛」 點名黨內這3戰將

逾50人持「台灣、中國雙重國籍」下場慘了！我國身分已確定註銷

