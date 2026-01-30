布局2026年營運藍圖 海利普董事長：以AI機電工程打造新成長曲線
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
不受去年整體太陽光電產業景氣趨於低迷的影響，海利普電子科技展現穩健經營與前瞻布局，正式對外說明2026年營運規劃與發展願景。將以既有專業機電工程技術為核心，結合AI智慧應用與能源轉型趨勢，積極拓展新事業領域，打造多元且具韌性的成長動能。
海利普電子科技董事長謝宇霖表示，2025年對太陽光電產業而言確實充滿挑戰，但也正是企業檢視體質、為下一個成長階段布局的關鍵時點。海利普長期奠基於專業機電工程，未來不再只侷限於單一能源工程，而是以AI與智慧化工程服務，打造更具附加價值的營運模式。
長期深耕太陽光電EPC統包工程，海利普電子科技涵蓋規劃、設計、建照申請、施工與維運等完整服務，在業界累積豐富實績。即便去年全球太陽光電市場因政策調整、投資環境保守而趨緩，公司仍持續穩定執行既有專案，並同步啟動新事業布局，展現不以短期市場波動為限的長期經營策略。
展望2026年，海利普電子科技規劃以2025年營業額約3%投入研發資源，聚焦「AI機電工程」相關應用，作為未來成長的核心引擎。謝宇霖指出，AI不只是軟體或演算法的競賽，背後需要高度可靠、節能且安全的機電與能源基礎建設，這正是海利普最具優勢的領域。
在具體布局上，海利普將積極切入AI算力中心機電工程市場，因應AI運算與資料中心需求快速成長，提供從前期整體規劃、機電設計、建照申請，到後續維運管理的一站式服務，協助客戶建置高穩定、高效率、低能耗的AI算力基礎設施。
看好智慧物流與節能應用的長期需求，海利普同時積極發展AI冷鏈物流與節能系統，透過AI能源管理與智慧控制技術，協助食品、生技、醫藥等產業優化用電效率，降低營運成本，並回應企業在ESG與減碳上的實際需求。
在農業應用方面，布局AI智慧農業，整合機電工程、再生能源與AI數據分析，提供智慧農業園區的整體規劃、設計與建照服務，協助農業提升生產效率與管理精準度，推動農業科技化與永續發展。
在既有綠能核心業務上，海利普表示，仍將持續深耕太陽能電站規劃、設計與建照申請，並結合AI監控與數據分析技術，提升電站發電效率與營運穩定度。此外，因應企業用電型態轉變，也積極投入錶後儲能系統的規劃與設計，協助用戶提升能源調度彈性，降低尖峰用電風險。值得一提的是，規劃成立綠電交易平台，串聯再生能源供給端與企業用電端，促進綠電交易市場透明化與效率化，協助企業落實RE100與ESG目標，完善綠色能源生態系。
謝宇霖表示，海利普的目標，是從工程承包商，進化為智慧能源與AI機電整合解決方案的提供者。期待在2026年及未來，攜手合作夥伴，共同推動能源轉型與產業升級，為市場與社會創造長期價值。
外資估今年NAND價格飆40% 威剛可望迎來AI記憶體超級週期
