布局2026選戰？ 柯文哲直播曝：我自動請纓住南部
政治中心／綜合報導
民眾黨前主席柯文哲，4日晚間和現任主席黃國昌合體開直播，復出鏡頭前，柯文哲大秀腳鐐、談論北所生活，話題一轉，不但提到2026大選藍白合布局，還自爆要"請纓住南部"，引發外界聯想，柯文哲是要到南部縣市去選舉嗎？
前民眾黨主席柯文哲復出直播 開頭就在鏡頭前大秀電子腳鐐（圖／Youtube 柯文哲）
鏡頭前拉起褲管，秀出電子腳鐐，民眾黨前主席柯文哲交保後，首度直播合體現任主席黃國昌。
民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「它是八點報到，我報到成功確認。」
現場操作定位回報系統，柯文哲大談北所生活，回憶羈押期間，看守所管理員，還曾落淚喊加油，如今輪到黃國昌陷入司法風波，讓他很憂心。
民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：有時候在網路上YouTube我這樣看，天啊 好像一副黃國昌會被抓去的樣子，你還在外面吹牛說什麼你的D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣。」
柯文哲表示願意請纓去南部遭解讀要投入選戰？ 民眾黨主席黃國昌替柯文哲否認（圖／民視新聞）
兩人一來一往，成了線上取暖會，直播上狂打反綠牌，控訴賴政府司法迫害，網友聽不下去，痛批柯嫌黃嫌大串連、唯一支持土城合體，兩個政客在演戲、繼續賴給清德，但話題一轉，兩人談起2026藍白合布局。
民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「2月1日以後事情很多，，因為包括你自己要選，立法院本來相當複雜，還是要有人可以帶他們，我是自動請纓我要去住在南部，鄭麗文我倒覺得是這樣，她對國民黨來講，她也是一個衝擊，該見的時候就會見，不要再像2024年每天把戲很多，我覺得全民調講好，還有一點的不要再讓，什麼讓3％讓6％。」
柯文哲、黃國昌直播上一搭一唱 網友開轟＂柯嫌黃嫌大串連＂（圖／Youtube 柯文哲）
柯文哲字字句句，明顯看出他對2024民調讓步，始終耿耿於懷，如今一席話，引發外界聯想，難道暗指藍白合破局，還要投入南部選戰嗎？
民眾黨主席 黃國昌：「我坐在柯主席旁邊他沒有說他要去南部參選啊。」
新北市議員(民) 卓冠廷：「民眾黨的布局已經非常明朗了，完全是柯文哲講了算，沒有人認為柯文哲選南二都會上，可是當柯文哲請纓去南部，大家知道真正的關鍵在哪嗎?，關鍵在我叫你黃國昌去新北，你不能不去。」
一個半小時的直播，柯文哲、黃國昌，從司法聊到政治，不但挑動藍白競合作的敏感神經，恐怕也是為這個月十五日，柯文哲案子即將展開的言詞辯論庭測風向。
原文出處：布局2026選戰？ 柯文哲直播曝：我自動請纓住南部
更多民視新聞報導
柯黃同框直播！吳靜怡酸：永遠只是「太陽下」的主席
柯文哲準備清理門戶？她分析黃國昌「這時間」淪棄子
向黃國昌請纓「去南部」！溫朗東分析柯文哲瞄準「這縣市」！
其他人也在看
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 7 小時前 ・ 44
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 77
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 12 小時前 ・ 65
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 169
吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果
[NOWnews今日新聞]針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 47
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 1
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」
演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 13
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 61
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 1 天前 ・ 13
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 9 小時前 ・ 11
星談心／曾受怪力亂神影響 黃小柔童年被貼「相欠債」標籤陷憂鬱
黃小柔過去寫過許多愛情相關的書籍，小說還是頭一遭，黃小柔笑說自己「就是喜歡挑戰困難的路」。她起初只是和經紀人討論「今年想做一件有代表性的作品」，被建議寫愛情類型，但她自嘲：「再寫愛情沒人鳥。」直到某天與牧師聊天時被鼓勵：「為什麼不寫驚悚小說？我很看好你耶...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
台灣封小紅書一年！Melody昔靠它帶貨「8小時賺5300萬」 最大關鍵曝
內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，但因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。其實台灣有不少藝人都有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）更是靠著小紅書直播帶貨，8小時就達到1200萬人民幣（約新台幣5300萬元）的高業績。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
南珉貞錄影倒地「雙腿痛到動不了」！她遮臉畫面曝光惹心疼 社群發聲喊：想變得更強
從南珉貞在Threads及IG貼出的照片可見，她當時躺在床上明顯痛苦，一旁參賽夥伴Travis（崔維斯）則陪伴守候。據了解，當天高雄天氣炎熱，南珉貞與參賽者們在烈日下熱身開跑，原本活力滿滿，但起跑不久便因大腿抽筋及腳踝舊傷發作突然倒地，無法自行起身，緊急由2位防護員協助...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 7