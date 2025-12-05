布局2026選戰？ 柯文哲直播曝：我自動請纓住南部

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲，4日晚間和現任主席黃國昌合體開直播，復出鏡頭前，柯文哲大秀腳鐐、談論北所生活，話題一轉，不但提到2026大選藍白合布局，還自爆要"請纓住南部"，引發外界聯想，柯文哲是要到南部縣市去選舉嗎？





前民眾黨主席柯文哲復出直播 開頭就在鏡頭前大秀電子腳鐐（圖／Youtube 柯文哲）









鏡頭前拉起褲管，秀出電子腳鐐，民眾黨前主席柯文哲交保後，首度直播合體現任主席黃國昌。

民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「它是八點報到，我報到成功確認。」

現場操作定位回報系統，柯文哲大談北所生活，回憶羈押期間，看守所管理員，還曾落淚喊加油，如今輪到黃國昌陷入司法風波，讓他很憂心。

民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：有時候在網路上YouTube我這樣看，天啊 好像一副黃國昌會被抓去的樣子，你還在外面吹牛說什麼你的D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣。」

柯文哲表示願意請纓去南部遭解讀要投入選戰？ 民眾黨主席黃國昌替柯文哲否認（圖／民視新聞）

















兩人一來一往，成了線上取暖會，直播上狂打反綠牌，控訴賴政府司法迫害，網友聽不下去，痛批柯嫌黃嫌大串連、唯一支持土城合體，兩個政客在演戲、繼續賴給清德，但話題一轉，兩人談起2026藍白合布局。

民眾黨主席 黃國昌 vs. 前主席 柯文哲：「2月1日以後事情很多，，因為包括你自己要選，立法院本來相當複雜，還是要有人可以帶他們，我是自動請纓我要去住在南部，鄭麗文我倒覺得是這樣，她對國民黨來講，她也是一個衝擊，該見的時候就會見，不要再像2024年每天把戲很多，我覺得全民調講好，還有一點的不要再讓，什麼讓3％讓6％。」









柯文哲、黃國昌直播上一搭一唱 網友開轟＂柯嫌黃嫌大串連＂（圖／Youtube 柯文哲）









柯文哲字字句句，明顯看出他對2024民調讓步，始終耿耿於懷，如今一席話，引發外界聯想，難道暗指藍白合破局，還要投入南部選戰嗎？



民眾黨主席 黃國昌：「我坐在柯主席旁邊他沒有說他要去南部參選啊。」



新北市議員(民) 卓冠廷：「民眾黨的布局已經非常明朗了，完全是柯文哲講了算，沒有人認為柯文哲選南二都會上，可是當柯文哲請纓去南部，大家知道真正的關鍵在哪嗎?，關鍵在我叫你黃國昌去新北，你不能不去。」

一個半小時的直播，柯文哲、黃國昌，從司法聊到政治，不但挑動藍白競合作的敏感神經，恐怕也是為這個月十五日，柯文哲案子即將展開的言詞辯論庭測風向。





























