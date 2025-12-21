布局2026選戰！許甫吳怡萱等6主管請辭 黃國昌發聲了

民眾黨多名一級主管陸續請辭，包括吳怡萱、許甫都將投入2026年選戰。資料照片



2026年即將到來，也再度迎來選戰年。身為第三大黨的民眾黨，積極布局2026九合一選戰，尤其不少黨內主管都有意參選，因此包括副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱都陸續請辭。對此，黨主席黃國昌今天（12／21）也證實，黨內制度就是規定如此，因此要投入選舉的人會依此請辭。

根據民眾黨選決會之公告，中央黨部一級副主管以上擬參加公職選舉者，應於公職就職日（2026年12月25日）一年前辭職，否則不得申請登記為公職人員提名初選之候選人。

根據了解，民眾黨內有意參選縣市議員的人，包含副祕書長許甫、新聞部主任吳怡萱、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學、國際部主任林子宇以及行政部副主任蔡君婷，6人近日已陸續請辭，預計將於24日對外宣布。

另外，黨部主委的部分，包括台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等人，近期也按照規定卸下地方黨部主委身分。

黃國昌今天也指出，民眾黨是有制度的政黨，一級主管若要投入選舉就要在24日請辭，這是黨的制度。而黨內所有要投入選舉的人，都會依照該制度請辭。

