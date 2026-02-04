政治中心／林靜、胡景順 台北報導

2026百里侯戰開打，民進黨中執會今（4號）通過提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復兩位現任競選連任。總統賴清德稱讚兩位四年縣政表現卓越、獲得鄉親肯定。不只點名陳光復讓縣府公共債務歸零，也大讚周春米用女性溫暖力量服務，民眾看到她都高喊"屏東有春也有米。

民進黨提名記者會上，總統賴清德和屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復合體，握拳高喊凍蒜，兩位經中執會同意後，確定年底將力拚，競選連任。

民進黨主席賴清德：「這兩個縣市長候選人，都是競選連任，而且在任內的政績卓著，周春米縣長一站上台，我是屏東縣長周春米，下面的民眾就會跟著喊，有春又有米哈哈哈哈，對陳縣長而言，他以務實治理的態度，努力讓縣府的公共債務歸零。」

民進黨主席賴清德：「很好加油加油。」

布局2026! 民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復拚連任（圖／民進黨）賴總統鏡頭前、大力肯定兩位縣長過去四年表現。兩位現任縣長任內，確實完成不少政績，陳光復2018連任失利後、2022捲土重來當選，從嬰兒出生補助、免費營養午餐、到敬老金各項福利；周春米則細數任職以來，推動的各項重大建設，包含屏東科學園區、社會住宅到育兒津貼，盼鄉親給她機會，繼續扮演母雞、帶屏東向前衝。

屏東縣長周春米 拚連任（圖／民進黨）屏東縣長周春米：「屏東有春又有米，我是屏東縣長周春米，我們兩位都是連任的縣長，我們的財政紀錄也都非常的好，但面臨財政收支劃分法的修正，我們也遇到很多挑戰，但我想我們沒有在怕挑戰。」

澎湖縣長陳光復：「澎湖現在的福利，可以說是全國數一數二，我的任務債務全部歸零，再拚四年為鄉親服務。」

澎湖縣長陳光復拚連任（圖／民進黨）年底選戰，陳光復對手未定、周春米則將跟立委蘇清泉二度交鋒。綠營13縣市長提名就位，原先預定年前提名完成，如今剩北桃、新竹縣市、花蓮和金門未定，就等農曆年後，人選定案。

