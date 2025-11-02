布局2026 鄭麗文全台走透透

國民黨新任主席鄭麗文計畫全台走透透，號召新黨員加入，也為明年九合一選戰布局。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

為二０二六年地方選戰布局操盤，國民黨新任主席鄭麗文將在三日對外公布各地方黨部主委人事，以及部分中央黨部黨務人事

；且計畫走訪二十二縣市，深入地方，親自號召更多支持者入黨外，也將到各地了解、掌握明年九合一選舉戰況。

走馬上任的鄭麗文致詞宣示，國民黨要把最壞的時代變成最好的時代，也要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」；更要黨代表每人找一百人入黨，並成為黨的最佳傳聲筒與助選員。

由於前國民黨主席朱立倫已率黨務一級主管、各地方黨部主委總辭，鄭麗文近日積極徵詢；據悉，將在三日對外公布各地方黨部主委人事，以及部分中央黨部黨務人事。

廣告 廣告

黨內人士表示，鄭麗文上任後，首要任務就是贏下二０二六年的地方選戰，包括力守藍營執政的四都；以及向南進攻，爭取贏下南高兩都。也因此，鄭麗文計畫展開地方拜會之旅，了解各地縣市長、議員的提名狀況，進行相關的布局與協調等工作。

黨內人士說，除布局二０二六選戰外，鄭麗文也不只是拜託黨代表，幫忙號召支持者入黨；未來下鄉後也將化身為「行動黨主席」，親力親為號召更多支持者加入國民黨，目標就是要壯大國民黨的基本盤。

據悉，由於國民黨明年有多個執政的縣市長任期屆滿，部分縣市長屆滿的區域，也出現後繼人選尚未整合的狀況。目前鄭麗文團隊已開始著手進行部分協調、整合的前置作業，目標就是做好在野整合，打贏二０二六地方選戰。