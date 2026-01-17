布局2026 鄭麗文：啟動藍白平台

國民黨主席鄭麗文（右）與高雄市長參選人柯志恩，十七日下午出席「高雄黨員Reset拓點」活動時表示，與民眾黨協調整合的相關流程將依制度推進，不會本末倒置。（中央社）

記者王超群∕台北報導

因應二０二六年地方選舉布局，在野陣營動向受矚目。國民黨主席鄭麗文表示，待國民黨各選區候選人正式產生後，將立即與民眾黨啟動兩黨平台協調，先透過協調機制，若有需要，再依兩黨都能接受的公平公開方式，例如公開民調作為整合依據，且相關流程將依制度推進，不會本末倒置。在嘉市站台的民眾黨前主席柯文哲也指出，在野整合是選戰關鍵，其中嘉義市「藍白一定只會推出一組候選人」，爭取勝選。

柯文哲南下嘉義為民眾黨嘉義市長參選人張啟楷造勢，他指出，嘉義市需要加強城市行銷，張啟楷具備媒體及立法院歷練，熟悉公共議題與溝通方式，盼其發揮專長，爭取選民認同。

民眾黨前黨主席柯文哲（前左）十七日出席嘉義市長參選人張啟楷（中）的參選記者會並表示，「藍白一定只會推出一組候選人」。（中央社）

他並指出，在野勢力若要勝選，必須避免分裂，嘉義市藍白合是既定方向，雙方都會朝共推一組人選努力。

鄭麗文昨前往高雄出席「黨員Reset拓點」活動時指出，國民黨是一個尊重制度的政黨，各選區將依中央黨部既定提名辦法，循序推進作業，並以「協調為優先」作為原則。

她表示，若黨內無法透過協調產生共識，才會回歸提名辦法進行初選。

談及藍白整合進程，鄭麗文指出，待國民黨各選區候選人正式產生後，將立即與民眾黨啟動兩黨平台協調，先透過協調機制，若有需要，再依兩黨都能接受的公平公開方式，例如公開民調，作為整合依據。她強調，相關流程將依制度推進，不會本末倒置。

對於嘉義市長人選安排，鄭麗文重申，國民黨將先完成黨內提名程序，之後再與民眾黨進行協調，確保整合具正當性與程序正義。