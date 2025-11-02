布局2026 高雄市長前哨戰開打1／綠高雄市長初選戰火掀 林岱樺、許智傑前後岡山造勢

爭取高雄市長初選的民進黨四位參選者，這個週休假期都不約而同舉辦造勢活動，今天下午許智傑在岡山造勢，頗有和前一天也在岡山辦大型造勢晚會的林岱樺較勁意味，林岱樺這場號稱湧入三萬人，而她更是大打悲情牌，哭喊天公伯，試圖爭取選民認同，也象徵綠營高雄市長初選戰火已經升溫。

民進黨高雄市議員邱俊憲高舉立委許智傑的手喊凍蒜，替許智傑岡山造勢活動炒熱氣氛，許智傑西裝筆挺還故意別上飛機別針，象徵要讓高雄起飛，同黨還有岡山出身的民代邱志偉，他過去被視為菊系立委。

廣告 廣告

只不過前一天，同黨競爭高雄市長初選的對手林岱樺也在岡山大造勢，許智傑、林岱樺頗有互別苗頭意味。民進黨立委林岱樺：「天公伯啊，岱樺跟我們所有將近兩萬人的鄉親在這裡，祢有看到我們的天公子岱樺被人欺負嗎，我們天公伯，祢有看到我的眼淚，我們兩萬人在這裡要跟祢拜託」。

涉貪官司纏身，林岱樺激情大打悲情牌，哭喊天公伯啊，更號稱首場造勢吸引三萬人相挺，而賴瑞隆則是週六日連2天在高雄市區辦說明會拼氣勢，週六賴瑞隆找來民進黨黨公職，立委郭國文，高雄市議長康裕成，高雄市5連霸市議員郭建盟等大咖站台，反觀林岱樺說好的正國會4要角迫於壓力一個都沒上台，黃秀芳雖然現身，也低調沒上台，地方民代臨時補位撐場。

民進黨立委邱議瑩：「不管是建築或者是文化，我們把它賦予一個新的生命」。即使是相對低調的邱議瑩，也在11/1週六白天與青年座談聊政策，隨著明年一月民進黨電話民調日期接近，綠營4位高雄市長初選參選者的動作，也越頻繁越熱鬧。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

布局2026 高雄市長前哨戰開打2／林岱樺萬人造勢「選到底」 周玉蔻：綠不搞定「2026被屠殺」

布局2026 高雄市長前哨戰開打3／接電話民調謊報28歲？ 林岱樺造勢教學惹議

〈Golden〉祝福鄭麗文 連勝文談卸任！讚朱立倫提最亮眼不分區