布局2026 高雄市長前哨戰開打2／林岱樺萬人造勢「選到底」 周玉蔻：綠不搞定「2026被屠殺」

民進黨高雄市初選黨內競爭激烈，立委林岱樺雖然身陷涉嫌詐領助理費案還是積極爭取提名，前一天更舉行萬人造勢活動，但媒體人周玉蔻今（2日）就表示，民進黨廉政會如果不處理林岱樺涉貪停權問題，黨內初選電話民調也不排藍，2026年民進黨將會迎來帶屠殺，不只是高雄失去政權，就連屏東、台南都守不住。

萬人造勢，林岱樺展現氣勢，看似沒因為身陷詐領助理費風波形象重創，這也民進黨高雄市黨內初選亮紅燈。鍾年晃：「我覺得發生機率超過9成以上，因為民進黨的初選電話民調，第一他是全市話，沒有用手機，再來是他並沒有排藍，不能排除國民黨支持者，策略性的在接到初選民調的時候支持林岱樺」。

廣告 廣告

就怕藍營大幅灌票，媒體人周玉蔻發文表示，民進黨廉政會如果不處理林岱樺涉貪的停權問題，民進黨2026將會迎來大屠殺，不只高雄失去政權，連帶讓屏東，台南深陷危機。民眾：「我覺得每個選民眼睛都是雪亮的，所以他們自己要選誰，他們自己都會決定」。

外界也推測，未來初選結果出爐，倘若林岱樺落選，可能效仿前高雄縣長楊秋興退黨參選，楊秋興在2010年黨內初選敗給陳菊，隨後宣布退黨，以無黨籍身分挑戰陳菊，最後只拿下約41萬票、26%得票率。

鍾年晃：「我想民進黨的支持者，應該不會支持他，國民黨也不可能禮讓他，他跟楊秋興的狀況不一樣，因為楊秋興畢竟當過高雄縣長，他的支持度應該會比較高，所以林岱樺如果自己退黨參選的話，我覺得他得到的支持絕對不會超過楊秋興」。林岱樺宣布參選後話題不斷，他的下一步要怎麼走，外界都關注。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

布局2026 高雄市長前哨戰開打1／綠高雄市長初選戰火掀 林岱樺、許智傑前後岡山造勢

布局2026 高雄市長前哨戰開打3／接電話民調謊報28歲？ 林岱樺造勢教學惹議

〈Golden〉祝福鄭麗文 連勝文談卸任！讚朱立倫提最亮眼不分區