布局2026 高雄市長前哨戰開打3／接電話民調謊報28歲？ 林岱樺造勢教學惹議

參與爭取高雄市長初選的民進黨立委林岱樺1日晚間在岡山舉辦造勢晚會，但卻被發現主持人在台上明言，如果在接到黨內電話民調時，自稱是28歲，可以幫助林岱樺民調有加權分數，此舉引發謊報年紀爭議，對此，其他三位黨內對手都呼籲要誠實以告，林岱樺本人則澄清，只是示意場景，沒有觸犯黨內規定。

爭取高雄市長初選的民進黨立委林岱樺週六晚間在岡山大造勢，主持人現場演繹支持者接到電話民調報上年齡要28歲，甚至還播出一段AI短片做示範。電話民調教學影片：「（請問妳今年幾歲），我28歲」。

AI人物明明是中年婦人卻自稱28歲，看起來怪怪的，原來是因為這樣子。林岱樺造勢晚會主持人：「這次民調，如果民調道20歲到30歲的電話都有加分啦，加權都有分數啦」。明年一月民進黨電話民調開打，20到30歲支持者對市長參選人會有加權分數，但林岱樺團隊卻是在台上直接教學謊報年齡，也引發黨內質疑聲浪。

民進黨立委賴瑞隆：「確實年輕人會得到比較高的加權，但是我們還是要呼籲大家，一起來尊重這樣的遊戲規則」。民進黨立委邱議瑩：「在民調的回答上面，應該都還是誠實作答」。民進黨立委許智傑：「我是認為我們還是據實以報。才會有客觀事實」。

似乎就怕黨內互打太激烈，其他三位同黨競爭者滿臉尷尬，回應還是要遵守遊戲規則。林岱樺：「它其實是一個演練示意場景，所以其實沒有觸犯到我們黨的規定，這點我會很小心的」。隔天林岱樺也跟著高雄市長陳其邁參與公益活動，她解釋前一晚只是示意場景，也不會明知故犯，但是否有觸犯黨內規定，恐怕還是民進黨中央說了算。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





