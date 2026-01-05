布局2026 黃國昌曝曾勸柯文哲讓「她」參選

柯文哲與黃國昌(取自中央社)

布局2026選戰，民眾黨黨主席黃國昌透露，曾向創黨主席柯文哲建議是否能讓其妻陳佩琪參選地方首長，並認為「她會贏」，但柯文哲當下婉拒，表示陳佩琪承受家庭與外界壓力已很辛苦，不希望她再投入選戰。

黃國昌上節目受訪時被問到，陳佩琪或柯文哲參選的縣市為何處，他不願透露細節，僅表示「沒有後面了」，黃國昌強調，此事僅與柯文哲討論，未直接詢問陳佩琪，他也說，現階段柯文哲的重心在於拉抬民眾黨南台灣選情，所以柯文哲赴嘉義輔選具高度策略性，現在雙方分工為他顧北台灣、柯文哲主攻南台灣。