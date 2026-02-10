布局AI晶片、矽光子、量子 國內首條12吋先進半導體試產線動土

經濟部攜手國發會、國科會共同打造的「先進半導體研發基地」今（10）日在工研院中興院區正式動土，其內將建置國內首條「12 吋先進半導體試產線」，預計 2027 年底完工。經濟部表示，基地未來將提供「IC 設計創新試產驗證」、「先進半導體製程開發」與「設備材料在地化驗證」三項服務，盼能有效降低中小型 IC 設計公司與新創團隊的驗證門檻，協助技術跨越從「實驗室」走向「市場」的最後一哩路，同時超前部署 AI 晶片、矽光子、量子等前瞻技術，強化台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

行政院長卓榮泰於致詞時表示，AI 驅動使半導體需求激增，半導體不只是各國全力爭取發展的產業，也是台灣連結世界的關鍵樞紐，更是「AI 新十大建設」與「五大信賴產業」的核心項目；政府要做的，不僅是擴大製造能量，更要把研發與創新所需的基礎建設一併提前部署。

談到算力需求快速攀升，卓榮泰也把焦點拉到能源與電力供應，指出除了推進綠能、節能、儲能與電網韌性，亦會把「新式核能技術」等選項納入整體能源布局思考，確保產業在研發創新的路上沒有後顧之憂。他並以「電力就是算力、算力就是國力」作結，強調這座基地是國家戰略拼圖中不可或缺的一塊。

為何蓋12吋試產線：補上中小設計公司「驗證與迭代」缺口

此基地最受矚目的關鍵，在於「試產線」的角色定位：它並非要取代量產晶圓廠，而是補上中小型設計公司、新創團隊最缺的「驗證與迭代」能力。經濟部長龔明鑫直言，商轉（晶圓）產線往往產能滿載，中小型、利基型 IC 設計公司很難取得合適的投片與驗證資源；因此政府推動新形態試產基地，就是要為「少量多樣、可彈性調整」的研發需求創造落地的路徑，「讓中小型 IC 設計業者有投片機會」，縮短研發週期、加快商品化。

依經濟部規劃，基地完工後將提供 28 至 90 奈米後段製程的研發與試產服務，並串聯晶片設計、製造、封裝試量產到測試驗證的一條龍能力，目標協助業者把產品開發時程縮短 30%。在技術路線上，基地也將支援量子運算、矽光子、客製化晶片（ASIC）、整合型 3D 架構與下世代記憶體等前瞻方向，讓國內廠商能在本地完成「研發—驗證—迭代」的完整循環，提升供應鏈自主性與韌性。

龔明鑫點出三大亮點：生態系、技術多樣性與更前瞻研發

龔明鑫指出，面對國際局勢變動與全球供應鏈重組，台灣要在全球賽跑中持續領先，關鍵在於強化研發韌性與自主技術；而「先進半導體研發基地」的推動，主要聚焦三個面向。

首先是「培育生態系」。基地鎖定中小型 IC 設計公司、新創團隊，以及本土設備、材料供應商，提供新材料、新設備、新製程反覆驗證的場域，其中也包含少量多樣、可彈性調整的「新型態晶圓共乘服務」，希望縮短研發週期、加快商品化節奏，讓創新更容易跨過驗證門檻、走向市場。

其次是「技術多樣性」。基地將聚焦 28 到 90 奈米節點，對準應用最廣、需求最穩定的市場，同時呼應 Edge AI（邊緣 AI）與高效能運算等需求，協助台廠在關鍵節點持續突破，推動「AI 百工百業」加速落地。

第三是「研發更前瞻」。龔明鑫表示，智慧醫療、自駕車、工廠自動化等情境都需要特殊製程晶片；在工研院研發團隊配合下，基地將超前部署 AI 晶片、矽光子、量子科技等尖端開發，扮演百工百業數位轉型的重要引擎。

台積電捐設備、派團隊協助建廠：讓試產線更貼近主流量產環境

經濟部更多次感謝台積電的支持。經濟部指出，台積電除捐贈關鍵半導體設備，也派出專業團隊提供建廠諮詢與技術指導。工研院光電系統所所長張世杰在會前受訪時，則從「研發落地效率」的角度將台積電提供的幫助說得更清楚。

張世杰指出，過去研發產線多以 8 吋產線為主，當轉移到業界 12 吋量產環境時，往往還得再做一次轉換與驗證，「等於是兩次研發」，不僅拉長時程，也不利於快速迭代；而12 吋試產平台的意義，就是讓研發從一開始就更貼近產業主流環境，縮短技術走向商品化的距離。

張世杰也提到，台積電已捐贈三部設備，後續若有需要仍可持續挹注，但相關捐贈仍需依公司治理流程進行。對基地而言，設備挹注與建廠經驗的導入，將是提升驗證效率、加速產業化的重要支撐。

以「研發—驗證—迭代」打造下世代創新生態系

除產業端需求外，經濟部也把基地視為人才鏈結的關鍵節點。依規劃，基地將促進與大專校院合作，協助學生更熟悉製程實務與業界需求，提升半導體人才量能與競爭力。對政府而言，這座基地不只是單一建設案，而是補齊台灣從研發到試產、從設計到驗證的關鍵拼圖：一方面讓中小與新創更快把晶片做出來、驗證出來；另一方面也讓設備、材料在地化驗證更順暢，進一步強化供應鏈自主性與韌性。

卓榮泰在致詞時也回顧，半個世紀前政府將半導體技術帶進台灣，開枝散葉成為今日的產業群山；如今台灣再次站在歷史轉折點上，藉由「先進半導體研發基地」重新定義台灣在國際半導體地位的起點，要讓「Made in Taiwan」的晶片持續成為全球供應鏈中最值得信賴的品牌。



