布建台東電纜地下化 六處路段六億元 明年底前完工

去年楊柳颱風侵襲台東，導致全縣一度多達四萬二千戶停電，暴露出架空電纜的高度風險；行政院長卓榮泰前來台東勘災時，當場指示啟動「全國電纜地下化評估」。經行政院及相關單位評估後，台東將辦理六處路段、總經費約六億元，預定明年底前完工。

立委陳瑩指出，評估後台東將辦理六處災害頻繁、供電風險較高地區的電纜地下化工程。此次工程涵蓋池上鄉「萬朝一路至中西三路」、鹿野鄉「東２９鄉道１Ｋ＋３００至３Ｋ＋２５０」、太麻里鄉「金崙市區道路－舊省道」、達仁鄉「台９戊線９Ｋ至１１Ｋ＋７１０」、鹿野鄉「台９線柑園路路口至鹿野國小」及池上鄉「東１鄉道６Ｋ至７Ｋ＋９３０」等６處路段，個別經費介於七二００萬元至一億六千萬元不等，經費來源為「丹娜絲重建特別條例」。

其中池上鄉「萬朝一路至中西三路」已於去年十一月動工，其餘五案預計今年上半年陸續開工。

完成電纜地下化後，可有效降低風災造成的大規模停電風險，並在災害發生時加速復電，確保民生用電安全與地方產業穩定發展。

立委莊瑞雄表示，供電穩定是基本人權，偏鄉不應承擔更高風險，未來將與陳瑩持續監督工程進度，確保如期如質完工，為東部地區築起防災的第一道防線。