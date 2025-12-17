布拉格這樣玩最浪漫 搭古董敞篷車穿梭中世紀古城、復古遊船漫遊伏爾塔瓦河
童話故事般繽紛多彩的建築群在眼前展開，中世紀氛圍的尖塔點綴其中，想要領略布拉格「百塔之城」的魅力，除了用徒步的方式慢旅，還可以體驗兩種經典的交通方式，一種是搭乘20世紀初的古董敞篷車，穿梭在舊城與城堡區的歷史場景；另一種是乘坐復古遊船，沿著伏爾塔瓦河緩緩前進，從水上角度欣賞查理大橋，漫遊至昔日曾有磨坊水車運轉的河道，聆聽關於這座城市古往今來的浪漫典故。
【暢遊布拉格的兩種浪漫交通工具】
搭乘古董敞篷車穿梭布拉格老城
復古遊船漫遊伏爾塔瓦河
█ 搭乘古董老爺車穿梭布拉格老城
下了一夜的細雪像糖霜般覆蓋在老城區的紅瓦屋頂上，布拉格的清晨灰濛濛的，整座城市好似包裹在水晶球裡，哆嗦著不想醒來。偏偏今天的觀光行程是搭乘古董敞篷車「Prague Old Car 」，就是那種誕生在20世紀初至中葉的車型，心想，四面透風肯定不像遊覽車那樣溫暖舒適。
毛帽、圍巾、手套和羽絨大衣一樣不缺完整穿戴好，走出飯店看到好幾輛敞篷車在路邊等著迎接我們，活脫脫是電影還是黑白年代的造型風格，古董車經過修復保養過的模樣就像被仙子施了魔法，簇新的烤漆、光亮的飾邊與青蛙大眼般的車燈，讓我們忘記寒冷，驚艷的一陣合照狂拍。
為了抵擋飛雪，駕駛員貼心準備了遮雨棚和毛毯，出乎意料的是，老爺車居然裝有暖氣，從腳下溫暖的溢出，讓我們這群怕冷的嬌客找不到退縮的理由。就這樣，一行人包下五、六台車組成一列車隊，浩浩蕩蕩的從飯店出發，在路人的注目禮下，超級拉風的馳騁在「百塔之城」的街道。是說，舊城區石塊鋪成的馬路，讓沒有避震設計的老爺車上下彈跳，搖晃的讓人連自拍都難，乘坐體驗絕對稱不上舒適，但卻戲劇效果十足，一路上歡笑與驚叫聲不斷交錯。
駕駛員身兼導遊用英文講解布拉格的歷史，以及沿途經過的景點、建築物，就這樣呼嘯馳騁在舊城區，數度與同樣復古的路面電車擦身而過，邁過橫跨在伏爾塔瓦河上的大橋，油門催到底開始爬坡，終於來到布拉格城堡所在位置的制高點，只見鵝毛般的細雪撲簌撲簌的落下，將眼下布拉格的城市輪廓襯托得更為浪漫，「這是今年的第一場雪，你們非常幸運呢！」蓄著大鬍子的駕駛笑呵呵，若是鬍子再白一些，不就是拉雪橇的聖誕老公公，載著我們飛馳在銀白世界裡。
█ 復古遊船漫遊伏爾塔瓦河
30座巴洛克風格的聖人雕像，矗立在石砌的查理大橋（Charles Bridge）上，鑑於14世紀的古橋連接舊城區與小城區，被譽為「走在中世紀上的橋」，白天的古橋充斥著街頭藝人、遊客與畫家，相傳觸摸橋上聖約翰·內波穆克（St. John of Nepomuk）的浮雕能帶來好運，是每位造訪查理大橋的旅人必做的儀式感。
若想要以另一種角度感受布拉格的古典浪漫，遠離人潮的干擾，不妨搭乘木造復古遊船，乘船碼頭就在查理大橋邊、老城橋塔旁。深色木板、拋光木質扶手與黃銅裝飾，搭配皮革座椅與復古燈具的遊船，造型靈感來自19~20世紀貴族遊艇，遊船緩緩啟航，漫遊在平緩的伏爾塔瓦河上，正值寒冬，船上免費提供熱紅酒、熱咖啡及果汁，並提供一份傳統糕點，讓整趟旅程更像是一場優雅的河上下午茶。
透過支援多國語音的導覽耳機，布拉格城堡、查理大橋、國民劇院等地標建築依序出現在眼前，相關的歷史背景與傳奇故事也隨之流淌在耳際，留下更為鮮明的印象。「以前的伏爾塔瓦河在冬季會結冰，為了阻擋流冰撞擊橋墩，河道上會佈置擋冰椿。」導覽耳機介紹，原來橋下的木椿是這個功能，只是現在的伏爾塔瓦河因上游工程施作已不會結冰，孤寂的擋冰椿成為海鳥們的歇腳亭。
從河上角度仰望布拉格舊城區天際線之外，復古遊船還來了一段「布拉格版威尼斯」體驗，從開闊地伏爾塔瓦河轉進狹窄水道「「魔鬼運河」（Čertovka），寬度僅容一艘船通過的運河，兩側盡是古老的建築群，彷彿伸手便可觸及老房後門窗框上的花盆。只見巨大的水車輪矗立在水道深處，這裡曾是用來調節水位的舊磨坊，站在石橋拱門上的遊客將我們當成河渠上的一景，向遊船揮手、拍照，自己彷彿也成為布拉格日常的一部分，走進浪漫的場景裡。
【info】
2026/4/2起，中華航空直飛布拉格增為每週三班，搭配阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納航點，讓歐洲跨國旅行動線更有彈性。
★古董敞篷車「Prague Old Car 」、伏爾塔瓦河遊船之旅，可透過旅遊電子商務平台預約相關行程。
撰文、攝影/ 妮可魯
